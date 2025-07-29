Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
"Молочный шаг" у кошек связан с инстинктами новорождённых котят
Лук нужно убирать в августе до дождей для сохранности урожая
Геологи из Стэнфорда исследовали 120 миллионов лет истории по разрезу реки Пил
Эпидемиолог Карань: клеща нужно извлечь и сдать на анализ как можно скорее
Ребристые свитеры с V-образным вырезом возвращаются в моду как ретро-стиль
Разрешение на жидкости свыше 100 мл в аэропортах Европы: что же поменялось
Ученые обнаружили связь между макияжем и развитием астмы у женщин
Hyundai Santa Fe признан самым надёжным семиместным кроссовером
Экспертное мнение: когда лучше есть бананы для максимальной пользы для организма

Быстрая сила или стойкая выносливость? Как выбрать стратегию для построения тела, как у атлета

Исследования показывают, что тренировка разных типов мышц не требует различных подходов
2:47
Спорт

Мышечные волокна бывают разных типов: медленные и быстрые. Кажется, что для их тренировки нужны разные подходы. Но так ли это? Давайте разберемся, чем отличаются типы волокон и нужно ли тренировать их по-разному.

Набор мышечной массы
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Набор мышечной массы

Типы мышечных волокон

Скелетная мышца состоит из различных волокон, в основном делящихся на два типа: медленные и быстрые. Также существуют промежуточные волокна, но их обычно не выделяют отдельно.

  • Тип I (медленные окислительные): Эти волокна обладают высокой выносливостью и хорошим кровоснабжением. Они обеспечены миоглобином, который переносит кислород, поэтому их называют красными. Они идеально подходят для длительных нагрузок низкой интенсивности, таких как медленный бег или удержание позы.

  • Тип IIa (быстрые окислительно-гликолитические): Волокна, которые имеют комбинированные характеристики — они сильнее медленных, но менее выносливые. Это промежуточный тип.

  • Тип IIb (быстрые гликолитические): Это волокна, предназначенные для кратковременной работы, требующей силы, как, например, прыжки или поднятие тяжестей. Эти волокна называются белыми, потому что у них меньше миоглобина и кровоснабжения.

Как определить соотношение типов волокон

Для большинства любителей спорта точное соотношение типов волокон не имеет значения. Однако существует несколько методов оценки:

  • Биопсия - самый точный, но дорогой и болезненный способ, обычно используемый в научных исследованиях.

  • Тест Хатфилда: Сначала выполняется повторный максимум (1ПМ), затем — максимальное количество повторений с 80% от 1ПМ. Если повторений меньше 7 — преобладают быстрые волокна, если 7-8 — соотношение примерно одинаковое, больше 8 — преобладают медленные волокна.

Что такое 1ПМ и как его рассчитать

1ПМ — это максимальный вес, который атлет может поднять за один повтор в полном диапазоне движений. Для расчета можно использовать калькулятор, где нужно ввести вес отягощения и максимальное количество повторений с ним.

Нужно ли тренировать разные волокна по-разному

Исследования показывают, что тренировать разные типы волокон по-разному не обязательно: оба типа волокон одинаково реагируют на нагрузку. Важно лишь довести мышцы до отказа. Для каждой группы мышц подберите комфортный режим: например, жим лежа на 5-6 повторений или сгибания на бицепс с легкими гантелями на 15-20 повторений.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. "мы́шка") — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Популярное
28 июля: День крещения Руси, Летающая крепость и приказ №227

Сегодня День Крещения Руси. О каких важных исторических событиях стоит вспомнить 28 июля?

28 июля: День крещения Руси, Летающая крепость и приказ №227
Будьте стойки и мужественны, помните, что смелому воину не страшны ни самолеты, ни танки, ни снаряды врага… — писала газета Знамя Родины 29 июля 1942 года
Будьте стойки и мужественны, помните, что смелому воину не страшны ни самолеты, ни танки, ни снаряды врага… — писала газета Знамя Родины 29 июля 1942 года
29 июля: День тигра, МАГАТЭ и НАСА
100% тариф на российскую нефть вызовет согласованный ответ РФ, Китая и Индии Любовь Степушова Протесты на Украине: новый закон и его влияние на антикоррупцию и демократию Юрий Бочаров Монодиеты не приводят к стабильному снижению веса — что нужно знать Игорь Буккер
Последние материалы
Вице-премьер Хуснуллин рассказал о результатах программы ИБК в строительстве жилья
Ученые разработали универсальную вакцину против рака
Шура о своей жизни в Москве: как роботы-доставщики впечатлили его друзей
Будьте стойки и мужественны, помните, что смелому воину не страшны ни самолеты, ни танки, ни снаряды врага… — писала газета Знамя Родины 29 июля 1942 года
Неправильная техника и слабость мышц живота вызывают боль в пояснице при упражнениях — тренеры
Юрист Харди: за ремонт автомобиля на даче можно получить штраф до 20 тысяч рублей
Налог на вклады в 2025 году: при доходе свыше 210 тысяч рублей придётся платить
Перемещение между рейсами: как однодневное бронирование отеля улучшает путешествие
В августе яблоням и грушам необходима подкормка фосфором и калием
Геофизик Кристиан Мильке объяснил подъём почвы упругой реакцией на обезвоживание
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.