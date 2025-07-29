Не дайте болям в пояснице разрушить вашу тренировку: как укрепить пресс без травм

Неправильная техника и слабость мышц живота вызывают боль в пояснице при упражнениях — тренеры

1:50 Your browser does not support the audio element. Спорт

Боль в пояснице при выполнении упражнений на пресс — это частая проблема. Причины могут быть разные: неправильная техника, слабость мышц живота или проблемы с позвоночником. Важно разобраться, что вызывает боль и как это исправить.

Фото: freepik мышцы пресса

Проконсультируйтесь со специалистом

Если боль не проходит, стоит обратиться к врачу. Иногда проблемы с позвоночником или другими частями тела проявляются только при определенных движениях. Врач поможет выявить причину боли и посоветует, что с этим делать.

Как мышцы живота влияют на положение таза

При упражнениях на пресс работает прямая мышца живота, которая крепится к тазу. Когда она сокращается, таз наклоняется вперед, что может привести к прогибу в пояснице. Если мышцы живота слабы, прогиб увеличивается, что может сдавить межпозвонковые диски и вызвать боль.

Тесты для оценки силы мышц пресса

Лягте на спину, соедините руки за головой. Поднимите корпус, стараясь не прогибать поясницу. Если она остаётся округлой, мышцы сильные. Лягте на спину, поднимите прямые ноги на 45 градусов. При опускании следите за положением поясницы — если она не прогибается, мышцы сильны.

Ошибки в технике

При скручиваниях не поднимайте корпус слишком высоко — достаточно оторвать только лопатки. В планке следите, чтобы все тело было на одной линии, без прогиба в пояснице.

Как избежать боли

Чтобы избежать боли, важно не только укреплять пресс, но и следить за техникой. Сохраняйте естественное положение позвоночника и увеличивайте нагрузку постепенно. Лучше всего работать с тренером для корректировки ошибок.

Уточнения

Поясни́ца (поясничная область) — часть спины человека между крестцом и рёбрами. Разделяется на две равные половины позвоночником.

