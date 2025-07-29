Наука против мифов: почему интервальное голодание не обязательно для долголетия

Интервальное голодание (ИГ) — это метод питания, при котором чередуются периоды голодания и приема пищи. Сторонники утверждают, что это помогает контролировать вес, улучшать здоровье и даже увеличивать продолжительность жизни. Но действительно ли наука подтверждает эти эффекты? Доктор Лэйн Нортон, эксперт по питанию, делится выводами и объясняет, что для долголетия важны не только периоды голодания, но и другие аспекты питания.
Существует несколько подходов к ИГ:
16:8 - 16 часов голодания, 8 часов для еды.
Диета 5:2 - два дня с ограничением калорий, пять дней нормального питания.
OMAD - один прием пищи в день.
Исследования показывают, что ИГ помогает снижению веса и улучшению здоровья. Однако такие же результаты можно достичь с помощью традиционного ограничения калорий (ОК).
Нортон отмечает, что при одинаковом потреблении калорий ИГ и ОК показывают схожие результаты. Оба метода помогают:
Снизить калорийность.
Уменьшить массу тела.
Снизить уровень жировой массы.
Избыточный жир — это риск для здоровья, связанный с сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом.
Множество исследований подтверждают, что ограничение калорий может продлить жизнь, но увеличение продолжительности связано с предотвращением ожирения, а не с магией голодания.
Физическая активность важна для долголетия. Регулярные тренировки помогают поддерживать мышечную массу, а избыток жира повышает риск заболеваний.
Какой бы метод вы ни выбрали, главное — поддерживать здоровый вес и придерживаться того питания, которое подходит именно вам.
Периоди́ческое голода́ние (также известно как интервальное голодание; англ. Intermittent fasting) — медицинская практика, заключающаяся в планировании периодов отказа от приёма пищи, сменяющихся периодами без ограничений приёма.
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