Судьба российских спортсменов на зимней Олимпиаде-2026: на что надеяться, если чудо не случится

Российским спортсменам не стоит рассчитывать на участие в зимних Олимпийских играх 2026 года на обычных условиях. Ирина Роднина, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, уверена, что российские атлеты смогут выступить только в индивидуальных дисциплинах, но при этом их статус будет нейтральным. В командных видах спорта шансов на участие практически нет.
МОК не намерен делать исключений, как сообщает издание "Абзац". Для командных турниров участие россиян в Олимпиаде 2026 года невозможно:
"Просто так взять нас за голубые глазки и за триколор… Никто нас так не допустит", — заявила Ирина.
Роднина добавила, что МОК уже ясно обозначил свои намерения по поводу допуска российских спортсменов. В отличие от ожиданий болельщиков и спортсменов, которые надеются на "чудо", позиция МОК остается непреложной. Как бы кто-то ни мечтал о неожиданном повороте событий, никаких смягчений не будет.
Фигу́рное ката́ние — конькобежный вид спорта, относится к сложно координационным видам спорта.
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