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Простой способ улучшить память и справиться с тревогой: исследование о физической активности

30 минут физической активности помогают улучшить память и снизить стресс, как показывают исследования
1:47
Спорт

Исследования показывают, что даже краткосрочные физические нагрузки могут значительно повлиять на когнитивные функции и психоэмоциональное состояние. Это подтверждается недавними экспериментами, изучавшими влияние кратковременной физической активности на мозг и психическое здоровье.

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Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
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Методы исследования

В исследовании приняли участие 120 взрослых в возрасте от 18 до 65 лет, разделённых на две группы. Экспериментальная группа выполняла 30-минутную сессию умеренной физической активности, включающую ходьбу, бег трусцой или езду на велосипеде. Контрольная группа занималась спокойной деятельностью, такой как чтение или просмотр видео. Когнитивные функции оценивались через тесты на память, внимание и скорость обработки информации, а психическое здоровье — с помощью шкал PSS (для стресса), STAI (для тревожности) и PANAS (для настроения).

Результаты

После физической активности участники экспериментальной группы показали улучшения: время выполнения теста Trail Making Test снизилось на 15%, а в тесте на рабочую память количество правильно воспроизведённых цифр увеличилось на 10%. У участников контрольной группы изменений не наблюдалось. Также снизился уровень стресса на 20%, а тревожность уменьшилась на 18%. Оценка настроения показала улучшение позитивного аффекта и снижение негативного.

Нейробиологические механизмы

Физическая активность стимулирует выработку особых веществ, которые помогают улучшать связь между нейронами, особенно в той части мозга, которая отвечает за память.

Уточнения

Па́мять — обозначение комплекса познавательных способностей и высших психических функций, относящихся к накоплению, сохранению и воспроизведению знаний, умений и навыков.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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