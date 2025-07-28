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Весы не показывают всю правду: как понять, что похудение действительно происходит

Как правильно отслеживать прогресс при похудении: биоимпеданс, объемы и визуальные изменения
2:03
Спорт

Многие, стремясь похудеть, ориентируются исключительно на весы, но важно понимать, что вес не всегда отражает реальное состояние организма. Причиной этому является процесс рекомпозиции тела, при котором человек одновременно наращивает мышцы и теряет жир. В таком случае вес может оставаться стабильным или даже немного повышаться, несмотря на то, что тело становится более рельефным, а одежда сидит значительно свободнее. Особенно это заметно у новичков в тренировках.

Девушка с тонкой талией
Фото: Designed be Freepik by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с тонкой талией

Похудение — процесс с колебаниями

Похудение — это не линейный процесс, а скорее волнообразный. Вес может колебаться по множеству причин: например, увеличение гликогена в организме, задержка жидкости, особенно если в рационе присутствует много натрия или если принимаются добавки, такие как креатин. Также скачки веса могут происходить у женщин из-за гормональных изменений на протяжении менструального цикла.

Что важно учитывать при похудении

Вес — это не единственный показатель прогресса, и есть другие параметры, которые помогут объективно оценить эффективность похудения:

  • Объемы тела: измерьте обхват талии и бедер сантиметровой лентой. Обхват талии выше 80 см у женщин и 94 см у мужчин может указывать на избыточное отложение жира вокруг внутренних органов.

  • Биоимпедансный анализ: это метод измерения состава тела, который помогает определить жировую и мышечную массу. Такой анализ можно проходить раз в два-три месяца в фитнес-клубе или медицинском центре, чтобы отслеживать динамику.

  • Визуальные изменения: сравните старые фотографии с текущими, обратите внимание на то, как изменился внешний вид тела. Возможно, штаны стали свободнее в талии и бедрах, а пиджак больше не жмёт в плечах — это явный сигнал изменений в составе тела.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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