Мирра Андреева раскрыла имена своих теннисных богинь: кто вдохновил юную звезду?

Мирра Андреева: эти три теннисистки вдохновляли и сформировали её игру

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Российская теннисистка Мирра Андреева, занимающая пятое место в мировом рейтинге, поделилась своими кумирами и вдохновителями.

Фото: commons.wikimedia.org by Hameltion, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Мирра Андреева

В интервью на пресс-конференции 18-летняя спортсменка отметила, что на её карьеру оказали влияние три выдающиеся теннисистки: Мария Шарапова из России, Серена Уильямс из США и Симона Халеп из Румынии.

Андреева призналась, что внимательно следила за матчами Шараповой и Уильямс, восхищаясь их игрой. Особое внимание она уделяла Халеп, чью технику и стиль игры находила особенно впечатляющими. В конце прошлого года ей удалось провести тренировку с Халеп, что стало для неё незабываемым опытом и возможностью сыграть на корте с кумиром.

"Так что да, я бы сказала, что именно на этих трёх теннисисток я равнялась", — заключила Андреева.

В рамках турнира WTA-1000 в Монреале, который пройдёт в Канаде, Андреева начнёт свой путь к титулу со второго круга.

Уточнения

Ми́рра Алекса́ндровна Андре́ева (род. 29 апреля 2007, Красноярск) — российская теннисистка, заслуженный мастер спорта России (2025).

