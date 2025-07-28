Мирра Андреева раскрыла имена своих теннисных богинь: кто вдохновил юную звезду?

Российская теннисистка Мирра Андреева, занимающая пятое место в мировом рейтинге, поделилась своими кумирами и вдохновителями.
В интервью на пресс-конференции 18-летняя спортсменка отметила, что на её карьеру оказали влияние три выдающиеся теннисистки: Мария Шарапова из России, Серена Уильямс из США и Симона Халеп из Румынии.
Андреева призналась, что внимательно следила за матчами Шараповой и Уильямс, восхищаясь их игрой. Особое внимание она уделяла Халеп, чью технику и стиль игры находила особенно впечатляющими. В конце прошлого года ей удалось провести тренировку с Халеп, что стало для неё незабываемым опытом и возможностью сыграть на корте с кумиром.
"Так что да, я бы сказала, что именно на этих трёх теннисисток я равнялась", — заключила Андреева.
В рамках турнира WTA-1000 в Монреале, который пройдёт в Канаде, Андреева начнёт свой путь к титулу со второго круга.
Ми́рра Алекса́ндровна Андре́ева (род. 29 апреля 2007, Красноярск) — российская теннисистка, заслуженный мастер спорта России (2025).
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