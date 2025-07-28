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Жедсон Фернандеш: готов ли он стать самым дорогим игроком в истории Спартака? – Его зарплата поражает

Жедсон Фернандеш может стать самым высокооплачиваемым игроком Спартака: детали сделки
1:08
Спорт

"Спартак" проявляет интерес к Жедсону Фернандешу и готов предложить ему контракт с ежегодным окладом около € 3,5 млн.

Стадион Лукойл Арена
Фото: Дмитрий Плотников by Вячеслав Погодин
Стадион Лукойл Арена

Если португальский полузащитник согласится на условия "Спартака", он станет самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба, сообщил источник, которому известно о ситуации, в интервью "Чемпионату".

Однако "Бешикташ", турецкий клуб, в котором Фернандеш играет с лета 2022 года, официально опроверг информацию о переговорах с "Спартаком" по трансферу игрока. Тем не менее, турецкие медиа и инсайдеры утверждают, что сделка находится на завершающей стадии и близка к подписанию.

За время выступлений за "Бешикташ" Жедсон Фернандеш принял участие в 131 матче во всех турнирах, забив 18 голов и отдав 16 результативных передач. Его текущий контракт с турецким клубом рассчитан до июня 2027 года, что делает его важным игроком для команды.

Уточнения

Же́дсон Карва́лью Ферна́ндеш (порт. Gedson Carvalho Fernandes; род. 9 января 1999 года, Сан-Томе, Сан-Томе и Принсипи) — португальский футболист, полузащитник клуба «Бешикташ». 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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