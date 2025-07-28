Протесты на чемпионате мира по фехтованию: что скрывают за акциями против россиян

Павел Колобков о протестах на чемпионате мира по фехтованию в Тбилиси: "Это меньшинство"

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Павел Колобков, экс-министр спорта и олимпийский чемпион по фехтованию, высказался о протестах, которые произошли в Тбилиси на чемпионате мира по фехтованию. Протестующие выступали против присутствия российских спортсменов на турнире, однако, по мнению Колобкова, эти акции организованы лишь небольшой группой людей, которые не представляют всю Грузию.

Фото: commons.wikimedia.org by Marie-Lan Nguyen, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ фехтование

Протесты в Грузии — не новость

Грузия давно известна своей традицией протестных акций. В течение последних 30 лет страна переживает регулярные протесты, многие из которых, по словам Колобкова, связаны с Россией. Эксперт отметил, что грузины часто пытаются решить свои внутренние проблемы, связывая их с РФ, и что такие протесты зачастую не имеют широкого общественного подкрепления.

"Грузины любят протестовать, у них на протяжении 30 лет постоянные протесты. Они всегда что-то не одобряют, что-то им не нравится. Все свои проблемы они связывают с Россией", — сказал Колобков.

Меньшинство против большинства

Колобков уверен, что большая часть населения Грузии не поддерживает антироссийские протесты. Он отметил, что активисты, участвующие в акциях, — это "фрики и маргиналы", которые не отражают позиции всей страны. По его словам, несмотря на протесты, грузинское гостеприимство всё ещё существует, и он надеется, что в будущем ситуация изменится.

Ситуация на чемпионате мира по фехтованию

Несмотря на протесты, российские спортсмены продолжают показывать отличные результаты. Сборная России по фехтованию остаётся одной из сильнейших в мире, и спортсмены, несмотря на политическую обстановку, продолжают успешно выступать на турнире.

Уточнения

Фехтова́ние (от нем. fechten — "сражаться, бороться"; англ. fight - "сражаться") — система приёмов владения ручным холодным оружием в рукопашном бою, нанесения и отражения ударов и уколов.

