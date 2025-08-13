Узкие джинсы застёгиваются с первого раза: упражнения, которые эффективно меняют форму бёдер

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Многие женщины стесняются своих бёдер и стараются скрыть проблемные зоны. Но стоит признать: избавиться от них полностью невозможно, ведь это во многом определяется генетикой и строением тела.

ягодичный мост
Фото: freepik
ягодичный мост

Галифе — это скопления жира на внешней стороне бёдер. У некоторых женщин их появление может быть связано с гормональными сбоями. Однако есть несколько упражнений, которые помогут сделать галифе менее заметными и повысить уверенность в себе.

5 эффективных упражнений для борьбы с галифе

  1. Приседания сумо. Это упражнение прорабатывает внешнюю и внутреннюю поверхность бёдер, а также ягодицы. Выполнять его легко. Встаньте, ноги на ширине плеч, носки развёрнуты наружу. Приседайте до уровня, когда бёдра станут параллельны полу, затем вернитесь в исходное положение.
  2. Боковые выпады. Поставьте руки перед грудью и сделайте широкий шаг в сторону. Согните одно колено, как будто садитесь, а другую ногу оставьте прямой. Задержитесь в этом положении на несколько секунд и повторите с другой ноги.
  3. Подъём ноги в сторону. Для активации ягодичных мышц лягте на бок, подложите руку под голову. Поднимайте прямую ногу вверх, напрягая ягодицы. Выполните 10-15 повторений, затем поменяйте сторону.
  4. Ягодичный мостик. Лягте на спину, согните ноги в коленях и упритесь ладонями в пол. Напрягите пресс и поднимите таз вверх, сжимая ягодицы в верхней точке. Для усложнения можно использовать эспандер.
  5. Боковые удары ногами с резинкой. Встаньте ровно, ноги на ширине плеч. Наденьте лёгкую резинку на лодыжки. Для устойчивости можно опереться руками о стену. Отводите ногу в сторону, чувствуя растяжение в боковой части бедра. Повторите с другой ноги.

Уточнения

Бедро (от лат. femur — бедренная кость) — проксимальная часть нижней конечности человека (задней конечности у других обладающих ею представителей царства животных) между тазобедренным и коленным суставами.

