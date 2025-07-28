Простой способ укрепить ягодицы без лишней нагрузки на суставы: упражнения, которые подойдут каждому

Эта тренировка идеально подходит для тех, у кого есть проблемы с коленями. Упражнения направлены на работу ягодиц и ног, избегая приседаний и выпадов, которые могут навредить суставам.
Перед началом тренировки проконсультируйтесь с врачом, особенно если у вас есть:
сердечно-сосудистые заболевания;
заболевания легких;
травмы или болезни опорно-двигательного аппарата
Также не рекомендуется заниматься при наличии инфекционных заболеваний и повышенной температуре.
Эта тренировка уже включает разминочное упражнение, но если у вас есть проблемы с суставами, особенно с тазобедренными, выполните 8-10 круговых движений каждой ногой перед началом занятия для лучшего разогрева.
Для тренировки вам понадобится гантель или гиря весом 2-6 кг в зависимости от уровня подготовки. Упражнения выполняются в интервальном режиме: 1 минута работы и 20 секунд отдыха. Если вам кажется, что можно добавить больше нагрузки, увеличьте время работы на 20-30 секунд. В случае усталости можно сделать короткий перерыв и затем завершить минутный интервал.
Подъем из положения сидя. Это упражнение развивает подвижность тазобедренных суставов, улучшает кровообращение и способствует выработке синовиальной жидкости, что снижает риск травм.
Хип-хинч с отягощением. Тренирует ягодицы, спину и заднюю поверхность бедра, при этом коленные суставы не испытывают лишней нагрузки, что делает его идеальным для тех, у кого болят колени при приседаниях.
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Эта тренировка помогает укрепить ягодицы и ноги без приседаний, что идеально подходит для людей с проблемами в коленях, обеспечивая безопасность и эффективность.
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