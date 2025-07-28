Выкидываем деньги на углеводы: что не так со спортивными напитками для любителей тяжёлых тренировок

Множество спортивных напитков с углеводами обещают улучшить результаты тренировок и ускорить восстановление. Однако действительно ли они так эффективны для силовых тренировок? Недавние исследования ставят под сомнение их пользу в этом контексте.
Учёные из Университетского колледжа Лондона и Оксфордского университета провели исследование с участием 23 мужчин, занимающихся кроссфитом. Во время тренировки одни участники принимали напитки с углеводами (60 г мальтодекстрина и фруктозы), а другие — плацебо. Исследовались следующие параметры:
Болезненность мышц (DOMS) через 24 и 48 часов.
Физическая производительность (прыжки, приседания с весом 70% от массы тела).
Субъективные ощущения: воспринимаемая нагрузка, общее самочувствие.
Метаболические маркеры: уровни лактата и глюкозы в крови.
Результаты показали, что углеводы не оказали значительного воздействия на ключевые параметры:
Болезненность мышц (DOMS): уровень боли был одинаковым в обеих группах.
Физическая производительность: прыжки и приседания не показали значительных изменений.
Субъективные ощущения: воспринимаемая нагрузка и общее самочувствие не различались.
Метаболические маркеры: уровень глюкозы в крови повысился, но это не повлияло на восстановление.
Исходя из исследования, спортивные напитки с углеводами не оказывают значительного воздействия на силовые тренировки. Если вашей целью является поддержание гидратации, обычная вода может быть столь же эффективной, как и дорогие напитки с углеводами.
Спортивные напитки с углеводами могут быть полезны в определённых ситуациях, но для обычных силовых тренировок их эффективность под вопросом. Если вы не замечаете их пользы, вода будет лучшим и экономным вариантом.
Углево́ды (глици́ды) — органические вещества, содержащие карбонильную группу и несколько гидроксильных групп.
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