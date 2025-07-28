Выкидываем деньги на углеводы: что не так со спортивными напитками для любителей тяжёлых тренировок

Углеводные напитки не дают значительного эффекта для силовых тренировок, согласно исследованию

2:10 Your browser does not support the audio element. Спорт

Множество спортивных напитков с углеводами обещают улучшить результаты тренировок и ускорить восстановление. Однако действительно ли они так эффективны для силовых тренировок? Недавние исследования ставят под сомнение их пользу в этом контексте.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Спортивная девушка с шейкером

Исследование: как углеводы влияют на тренировочные результаты

Учёные из Университетского колледжа Лондона и Оксфордского университета провели исследование с участием 23 мужчин, занимающихся кроссфитом. Во время тренировки одни участники принимали напитки с углеводами (60 г мальтодекстрина и фруктозы), а другие — плацебо. Исследовались следующие параметры:

Болезненность мышц (DOMS) через 24 и 48 часов.

Физическая производительность (прыжки, приседания с весом 70% от массы тела).

Субъективные ощущения : воспринимаемая нагрузка, общее самочувствие.

Метаболические маркеры: уровни лактата и глюкозы в крови.

Основные результаты

Результаты показали, что углеводы не оказали значительного воздействия на ключевые параметры:

Болезненность мышц (DOMS): уровень боли был одинаковым в обеих группах.

Физическая производительность : прыжки и приседания не показали значительных изменений.

Субъективные ощущения : воспринимаемая нагрузка и общее самочувствие не различались.

Метаболические маркеры: уровень глюкозы в крови повысился, но это не повлияло на восстановление.

Что это означает для вас

Исходя из исследования, спортивные напитки с углеводами не оказывают значительного воздействия на силовые тренировки. Если вашей целью является поддержание гидратации, обычная вода может быть столь же эффективной, как и дорогие напитки с углеводами.

Итог

Спортивные напитки с углеводами могут быть полезны в определённых ситуациях, но для обычных силовых тренировок их эффективность под вопросом. Если вы не замечаете их пользы, вода будет лучшим и экономным вариантом.

Уточнения

Углево́ды (глици́ды) — органические вещества, содержащие карбонильную группу и несколько гидроксильных групп.

