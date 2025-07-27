Новый секрет для сохранения ясности ума: то, что вы не знали о физической активности

Физическая активность и хороший сон замедляют снижение когнитивных функций — исследование Оксфорда

2:20 Your browser does not support the audio element. Спорт

С возрастом мозг теряет свою эффективность, но это не значит, что процесс необратим. Регулярная физическая активность и правильный режим сна могут значительно замедлить этот процесс. Вопрос в том, сколько физической активности нужно для того, чтобы увидеть эффект?

Фото: freepik.com is licensed under public domain Зарядка

Как спорт помогает мозгу

Исследования показывают, что физическая активность, будь то спорт или даже работа в саду, помогает поддерживать нормальное функционирование мозга. Ученые из Университетского колледжа Лондона (UCL) и Оксфордского университета изучили, как физические упражнения влияют на работу мозга пожилых людей.

"Поддержание нормальной работы мозга важно для качественной жизни и независимости пожилых людей, поэтому необходимо учитывать факторы, влияющие на когнитивное здоровье." — отметил Эндрю Стептоу, соавтор исследования.

Исследование: как это было

В исследовании участвовали 76 британцев в возрасте от 50 до 83 лет. Участники носили акселерометры, фиксировавшие физическую активность, и данные о сне. Они также ежедневно проходили тесты на память, скорость обработки информации и другие когнитивные функции.

Результаты показали, что умеренная и энергичная активность значительно улучшает память, включая эпизодическую и рабочую память, на 24 часа после тренировки.

Роль сна

Длительный сон также оказывает влияние на мозг: сон с быстрым движением глаз (REM) улучшает фокусировку, а глубокий сон способствует лучшей памяти на следующий день.

Выводы исследования

Физическая активность и хороший сон могут замедлить снижение когнитивных функций. Эффект от тренировки может сохраняться гораздо дольше, чем считалось ранее. Однако, исследователи отметили, что невозможно точно сказать, приводит ли эта краткосрочная польза к долговременным улучшениям когнитивных функций. Хотя существует множество доказательств, что физическая активность замедляет возрастное ухудшение мозга и снижает риск деменции, пока эти выводы остаются предметом дальнейших исследований.

Уточнения

Когнити́вные наруше́ния — это снижение памяти, умственной работоспособности и других когнитивных функций по сравнению с исходным уровнем (индивидуальной нормой).

