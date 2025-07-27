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Как тренировать сердце и мышцы одновременно: лучшие советы для любителей фитнеса

Силовые тренировки — ключ к снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний по данным исследований
2:11
Спорт

Тренировки для здоровья должны быть не только эффективными, но и приносить удовольствие. Особенно это важно для любителей, которые совмещают занятия с повседневной жизнью. Но как же правильно сочетать кардионагрузки и силовые тренировки, чтобы поддерживать сердечно-сосудистую систему и получать максимальную пользу?

Бег на дорожке
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Бег на дорожке

Как кардио и силовые тренировки влияют на здоровье

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) остаются главной причиной преждевременной смерти по всему миру. Кардионагрузки развивают сердечно-сосудистую и дыхательную системы, снижая риски заболеваний и смертности от ССЗ. Кроме того, они значительно улучшают качество жизни.

Силовые тренировки часто ассоциируются с набором мышечной массы и увеличением силы. Но они также оказывают огромное влияние на здоровье: укрепляют кости, предупреждают хронические заболевания и помогают улучшить состояние при их лечении. Еще одним бонусом является снижение риска бытовых травм.

Влияние силовых тренировок на кардиореспираторное здоровье

Интересные данные были получены в систематическом обзоре 364 исследований, в которых участвовали 382 627 человек из 28 стран. Эти исследования показали, что силовые тренировки приносят наибольшую пользу для здоровья по сравнению с другими видами физической активности.

Силовые тренировки и кардионагрузки: что выбрать

Силовые тренировки не только увеличивают мышечную силу, но и улучшают аэробную подготовленность, при этом показывая результаты не хуже, чем кардионагрузки. Это стало известно благодаря метаанализу 34 исследований с участием 1940 человек, в которых изучали влияние силовых тренировок и аэробных упражнений на кардиореспираторную работоспособность при ишемической болезни сердца. Лучше всего работают сочетания силовых и кардионагрузок, так как они дают максимальный эффект для здоровья.

Уточнения

Тра́вма (от др.-греч. τραῦμα "рана") — повреждение, под которым понимают нарушение анатомической целостности или физиологических функций органов и тканей тела человека, возникающее в результате внешнего воздействия.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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