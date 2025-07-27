Пробежка по миру: какие марафоны стоит попробовать хотя бы раз в жизни

Любительский бег в России и за рубежом становится всё более популярным. Количество массовых забегов растет, и с каждым годом увеличивается число их участников. Особенно популярны длинные дистанции, к которым легче подготовиться, совмещая тренировки с повседневной работой. В то время как короткие дистанции требуют более разнообразных и интенсивных занятий.
В легкой атлетике длинными дистанциями ситается бег на 5000 м и 10 000 м. Эти забеги проходят на открытых стадионах, поэтому дистанция указывается в метрах.
Шоссейный бег включает два вида дистанций:
Полумарафон — 21 км 97,5 м
Марафон — 42 км 195 м
Марафон — единственная дисциплина шоссейного бега, которая входит в олимпийскую программу.
Для любителей бега нет строгих критериев, поэтому ориентироваться можно на классификацию профессионалов. Например, забеги от 5 км часто считаются минимальными среди длинных дистанций. Однако чаще всего длинными дистанциями среди любителей считаются полумарафоны и марафоны.
Самыми престижными марафонами считаются мейджоры из серии World Marathon Majors: Бостонский, Лондонский, Берлинский, Чикагский, Нью-Йоркский и Токийский марафоны. Попасть на них очень сложно — чаще всего участники выбираются через лотерею. Например, на Лондонский марафон 2025 года подали заявки 840 318 человек, а выберут только около 53 тысяч участников — это всего 6% от всех желающих.
В России самые популярные марафоны — Московский и "Белые ночи". Эти марафоны проводит Беговое сообщество и они входят в Лигу марафонов БРИКС, в которую также входит Казанский марафон. Пробежав все три марафона за год, можно получить уникальную медаль.
Забеги длиннее марафона называются ультрамарафонами. Они могут быть на заданную дистанцию или время. Например, 24-часовые гонки и забеги на 100 км.
Самый длинный официально зарегистрированный забег в мире — Self-Transcendence 3100 Mile Race, длина которого составляет почти 5000 км. Рекорд на этой дистанции принадлежит финскому бегуну Пекке Аальто, который пробежал её за 40 дней.
Марафо́н (от греч. Μαραθών) — дисциплина лёгкой атлетики, представляющая собой забег на дистанцию 42 километра 195 метров.
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