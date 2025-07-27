Пробежка по миру: какие марафоны стоит попробовать хотя бы раз в жизни

Популярные марафоны России: Московский, Белые ночи и Казанский

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Любительский бег в России и за рубежом становится всё более популярным. Количество массовых забегов растет, и с каждым годом увеличивается число их участников. Особенно популярны длинные дистанции, к которым легче подготовиться, совмещая тренировки с повседневной работой. В то время как короткие дистанции требуют более разнообразных и интенсивных занятий.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Утренняя пробежка по аллее на рассвете

Какие дистанции относятся к длинным

В легкой атлетике длинными дистанциями ситается бег на 5000 м и 10 000 м. Эти забеги проходят на открытых стадионах, поэтому дистанция указывается в метрах.

Шоссейный бег включает два вида дистанций:

Полумарафон — 21 км 97,5 м

Марафон — 42 км 195 м

Марафон — единственная дисциплина шоссейного бега, которая входит в олимпийскую программу.

Какую дистанцию выбрать любителям

Для любителей бега нет строгих критериев, поэтому ориентироваться можно на классификацию профессионалов. Например, забеги от 5 км часто считаются минимальными среди длинных дистанций. Однако чаще всего длинными дистанциями среди любителей считаются полумарафоны и марафоны.

Престижные марафоны мира

Самыми престижными марафонами считаются мейджоры из серии World Marathon Majors: Бостонский, Лондонский, Берлинский, Чикагский, Нью-Йоркский и Токийский марафоны. Попасть на них очень сложно — чаще всего участники выбираются через лотерею. Например, на Лондонский марафон 2025 года подали заявки 840 318 человек, а выберут только около 53 тысяч участников — это всего 6% от всех желающих.

В России самые популярные марафоны — Московский и "Белые ночи". Эти марафоны проводит Беговое сообщество и они входят в Лигу марафонов БРИКС, в которую также входит Казанский марафон. Пробежав все три марафона за год, можно получить уникальную медаль.

Ультрамарафоны

Забеги длиннее марафона называются ультрамарафонами. Они могут быть на заданную дистанцию или время. Например, 24-часовые гонки и забеги на 100 км.

Самый длинный официально зарегистрированный забег в мире — Self-Transcendence 3100 Mile Race, длина которого составляет почти 5000 км. Рекорд на этой дистанции принадлежит финскому бегуну Пекке Аальто, который пробежал её за 40 дней.

Уточнения

Марафо́н (от греч. Μαραθών) — дисциплина лёгкой атлетики, представляющая собой забег на дистанцию 42 километра 195 метров.

