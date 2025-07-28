Не просто потеря веса: как лечение ожирения помогает избежать катастрофических последствий для здоровья

Раннее лечение ожирения у детей снижает риск диабета и гипертонии в будущем

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Недавнее исследование, опубликованное в журнале PLOS Medicine, показало, что дети и подростки, которые успешно проходят лечение от ожирения, имеют значительно меньший риск развития заболеваний, таких как диабет второго типа, гипертония и дислипидемия. Также у них снижается вероятность преждевременной смерти. В данном исследовании акцент сделан на важности поведенческой терапии, направленной на формирование здоровых привычек в питании, физической активности и соблюдении режима сна.

Фото: unsplash.com by National Cancer Institute is licensed under Free to use under the Unsplash License Врач

Снижение риска преждевременной смерти

Ранее опубликованные исследования той же исследовательской группы показали, что у детей с ожирением наблюдается значительно более высокий риск смертности в раннем взрослом возрасте, включая вероятность смерти от самоубийства и соматических заболеваний. При этом более четверти всех смертей у этих детей связаны с ожирением. Это подчеркивает важность раннего вмешательства, которое способствует снижению долгосрочных рисков и улучшению здоровья в будущем.

"Это подчеркивает важность раннего лечения, поскольку мы знаем, что своевременное вмешательство повышает вероятность успеха и помогает снизить долгосрочные риски для здоровья, связанные с ожирением", — утверждает доцент кафедры клинических исследований, вмешательств и технологий Эмилия Хагман.

Проблемы с психическим здоровьем

Однако несмотря на успехи в борьбе с ожирением, результаты лечения не оказали влияния на риск развития депрессии и тревожности в молодом возрасте. Исследования показали, что даже после успешного лечения ожирения в детстве риск депрессии и тревожности остается на прежнем уровне. Этот факт оспаривает предположения, что снижение веса может значительно улучшить психическое состояние детей.

"Считалось, что снижение веса может уменьшить симптомы депрессии и тревожности, но теперь мы можем доказать, что это не так", — пояснила доктор Хагман.

Методы лечения и использование препаратов

В исследовании принимали участие более 6700 детей, получавших лечение от ожирения, а также контрольная группа из общей популяции. Исследование не включало препараты, такие как аналоги GLP1, которые в последние годы становятся популярными средствами для лечения ожирения, так как они не были доступны на момент исследования. Тем не менее, Эмилия Хагман поддерживает использование этих препаратов в лечении детей, поскольку они помогают контролировать аппетит, что является важным аспектом для некоторых детей.

"Я за то, чтобы их использовали, так как эти препараты снижают чувство голода, с которым сталкиваются некоторые дети", — заявляет Хагман.

Дальнейшие исследования

В будущем исследовательская группа планирует продолжить работу по выявлению наиболее эффективных методов лечения ожирения, а также маркеров здоровья и рисков, которые могут предсказать будущее состояние здоровья детей. Это позволит более точно подходить к лечению и профилактике ожирения, а также бороться с его долгосрочными последствиями для здоровья.

Уточнения

Ожире́ние — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью. У взрослых людей ожирению соответствует индекс массы тела (ИМТ), больший или равный 30.

