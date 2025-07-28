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Женщины против идеалов красоты: что скрывают тренажёрные залы и почему там не так безопасно, как кажется

Женщины сталкиваются с осуждением и препятствиями в спортзалах
4:49
Спорт

В январе 2025 года в журнале PLOS One было опубликовано исследование, которое привлекло внимание к важной проблеме для женщин, занимающихся спортом. Работы работника из Исследовательского центра SHE, TUS, Ирландия, Эммы Коули и сотрудника из Университета Западной Англии, Великобритания, Екатерины Шнайдер показали, что женщины, регулярно посещающие тренажёрные залы, сталкиваются с рядом барьеров, которые сдерживают их физическую активность. Проблемы, связанные с восприятием тела, выбором спортивной одежды, взаимодействием с окружающими и физической обстановкой, играют ключевую роль в этом контексте.

спортзал
Фото: freepik.com by артурсафроновввв is licensed under Free More info
спортзал

Полезность физических упражнений для женщин

Физическая активность имеет важное значение для здоровья, и исследования подтверждают, что женщины получают больше пользы от регулярных упражнений, чем мужчины. Женщины, которые занимаются спортом, имеют более низкие показатели смертности и меньше рискуют сердечно-сосудистыми заболеваниями. Однако несмотря на увеличившееся количество абонементов в спортзалы, женщины остаются менее активными, чем мужчины, и часто сталкиваются с препятствиями, которые затрудняют их участие в спортивной жизни.

Опрос: отношение женщин к тренажёрным залам

Чтобы лучше понять препятствия, с которыми сталкиваются женщины в спортзалах, исследователи провели опрос, в котором участвовали 279 женщин. Большинство из них (84%) регулярно занимались в тренажёрных залах, и 68,1% были белыми. Результаты показали, что многие женщины ощущают осуждение за свой внешний вид и результаты тренировок, что приводит к чувству неполноценности. Они также сталкиваются с трудностями при попытке найти своё место в зале и часто становятся объектами домогательств и неуместных комментариев со стороны мужчин.

Однако несмотря на эти сложности, женщины демонстрируют признаки сопротивления доминирующим гендерным и эстетическим идеалам, которые существуют в спортзалах. Некоторые из них чувствуют поддержку и силу, получаемую от занятия спортом, и даже готовы нарушать гендерные нормы, чтобы заниматься в более благоприятной обстановке.

Спортивная одежда: барьер и подспорье

Одним из наиболее интересных выводов исследования стало восприятие спортивной одежды женщинами. Хотя одежда часто воспринимается как барьер для занятий, она также играет роль в поддержке спортивных активностей. Женщины склонны выбирать одежду, исходя из удобства и функциональности, но также обращают внимание на то, как они воспринимаются другими. Страх осуждения за ношение дешёвой или непримечательной одежды, а также желание скрыть "проблемные зоны" (например, пятна от пота) часто влияют на их выбор.

"Женщины в спортзале чувствуют себя зажатыми между понятиями "слишком много” и "слишком мало” — они сталкиваются с осуждением за то, как они выглядят, как тренируются и сколько места занимают", — говорится в отчете исследователей.

Ограничения исследования и направления для будущих исследований

Авторы исследования отмечают ряд ограничений, которые могут повлиять на результаты. Например, большинство участниц опроса были белыми, гетеросексуальными женщинами с "нормальным" весом, которые регулярно посещают тренажёрные залы. Эти результаты могут не полностью отражать ситуацию для других социальных групп, таких как этнические меньшинства или люди с особыми потребностями. Поэтому исследователи подчеркивают важность дальнейших исследований, направленных на диверсификацию выборки, чтобы получить более полное представление о проблемах, с которыми сталкиваются все женщины.

"Это исследование должно быть только первым шагом в более глубоком и разнообразном подходе к улучшению доступа женщин в спортзалы и повышению их вовлечённости в физическую активность", — добавляют авторы.

Таким образом, проблемы, с которыми сталкиваются женщины в тренажёрных залах, выходят далеко за пределы простого выбора спортивной одежды или физической обстановки. Стандарты красоты, гендерные ожидания и давление со стороны общества создают новые препятствия для женщин в занятиях спортом. Для того чтобы создать более инклюзивную и поддерживающую среду в спортзалах, необходимо предпринять многослойные шаги, которые смогут улучшить доступ женщин к физической активности и повысить их вовлечённость в занятия спортом.

Уточнения

Же́нщина — человек женского пола. Слово «женщина» обычно обозначает взрослого человека, а для обозначения ребёнка или подростка используются слова «девочка» и «девушка» соответственно. В некоторых случаях слово «женщина» используется вне зависимости от возраста, например в выражении «права женщин».

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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