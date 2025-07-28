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Что скрывает НФЛ: штрафы, которые могут изменить карьеру игроков и сотрудников

НФЛ оштрафует игроков и сотрудников за перепродажу билетов на Супербоул
2:23
Спорт

Национальная футбольная лига (НФЛ) усиливает борьбу с перепродажей билетов на Супербоул, включая действия игроков, тренеров и сотрудников клубов. Лига заявила о планах наложить штрафы на более чем 100 игроков и десятки сотрудников команд, которых уличили в нарушении политики НФЛ по перепродаже билетов на Супербоул 59. Внутренняя служебная записка, полученная CNBC, раскрывает детали расследования, в котором выяснилось, что некоторые участники лиги продавали свои билеты перекупщикам с целью получения прибыли.

Реал Мадрид
Фото: commons.wikimedia.org by Little Savage, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Реал Мадрид

"Никто не должен извлекать личную выгоду из своего членства в НФЛ за счёт наших болельщиков", — говорится в служебной записк, главного специалиста по соблюдению нормативных требований НФЛ Сабрины Перель.

Штрафы для игроков и сотрудников

Как сообщает источник, знакомый с ситуацией, игроки, которые были уличены в нарушении правил, будут оштрафованы на сумму, в 1,5 раза превышающую номинальную стоимость проданных билетов. Сотрудники команд, нарушившие правила, понесут штраф в два раза большую сумму. Кроме того, они лишатся права приобретать билеты на будущие матчи НФЛ, включая Супербоул 60, что является значительным ограничением.

Лига запрещает своим сотрудникам и игрокам продавать билеты, полученные от работодателя, по цене, превышающей номинальную стоимость билета, или сумму, которую изначально заплатил сотрудник, в зависимости от того, какая из этих сумм меньше.

Ужесточение мер в будущем

НФЛ намерена усилить контроль за соблюдением своих правил в преддверии Супербоула 60 и пообещала ужесточить наказания за будущие нарушения. Лига также предпринимает шаги для улучшения подготовки к соблюдению этих стандартов, чтобы избежать аналогичных случаев в будущем.

"Мы будем внимательно следить за ситуацией и усилим меры контроля для предотвращения подобных инцидентов в будущем", — отметил представитель НФЛ.

Таким образом, НФЛ ставит своей целью защитить интересы болельщиков и предотвратить использование положения игроков и сотрудников для личной выгоды.

Уточнения

Национа́льная футбо́льная ли́га — профессиональная лига американского футбола в США. В настоящее время в НФЛ играет 32 команды. Лига была создана в 1920 году под названием «Американская профессиональная футбольная ассоциация» и получила своё нынешнее название в 1922 году.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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