Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мучнистая роса на томатах: признаки и эффективное лечение
Китайские шины теряют форму после зимнего хранения — предупреждение специалистов
Юрист Остапенко: сотрудника могут уволить за длительные походы в туалет без уважительной причины
Рынок аренды в Москве: где найти однокомнатную квартиру за 25 тысяч?
В России восстановят звонки в WhatsApp и Telegram при соблюдении законов РФ
Летний отдых без долгов: как Roccella Ionica изменила правила игры
Анализ крови — самый популярный способ определения биологического возраста
Восстановление волос на молекулярном уровне в домашних условиях: как это сделать
Катя Лель добивается красивой фигуры с помощью физических нагрузок

Худели на гречке, а потолстели на салате: вот когда правильное питание даёт обратный эффект

Создайте дефицит 500 ккал в день, чтобы терять 0,5 кг веса в неделю
3:29
Спорт

Наши отношения с калориями бывают разными: то строгими и дисциплинированными, то запутанными и хаотичными. Но сколько калорий нам действительно нужно, чтобы поддерживать вес или похудеть?

Летняя обложка в стиле lo-fi
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Летняя обложка в стиле lo-fi

Сколько калорий нужно потреблять в день

Суточная потребность в калориях может быть определена с помощью высокотехнологичных приборов или специальных таблиц и уравнений. Однако точные данные могут варьироваться в зависимости от уровня физической активности и условий окружающей среды.

Для точного расчёта потребления калорий необходимо учитывать:

  • Основной обмен веществ — это энергия, которую организм тратит в состоянии покоя.
  • Пищевой термогенез — энергия, затрачиваемая на переваривание и усвоение пищи.
  • Термогенез физической активности — энергия, расходуемая во время тренировок и других физических нагрузок.

Как поддерживать вес или похудеть

Ключевым фактором здесь является энергетический баланс. Это соотношение между потребляемой и расходуемой энергией. Для поддержания веса количество потребляемых калорий должно быть равно количеству сжигаемых. Это называется нулевым энергетическим балансом.

Чтобы похудеть, нужно создать отрицательный энергетический баланс, когда расход энергии превышает её потребление. Для этого можно уменьшить калорийность рациона и увеличить физическую активность.

Например, если для поддержания веса вам нужно 2000 калорий в день, для похудения нужно потреблять меньше. Чтобы терять около 0,5 кг в неделю, необходимо сократить суточную норму на 500 ккал. В таком случае рацион должен составлять 1200-1300 ккал. Это позволит сбросить примерно 3-3,5 кг за месяц.

Эксперты считают, что потеря веса от 0,5 до 1 кг в неделю безопасна для здоровья. Однако не стоит потреблять менее 1200 ккал в день, так как это может привести к дефициту питательных веществ и негативно сказаться на здоровье.

Положительный энергетический баланс, когда потребление энергии превышает её расход, приводит к набору веса. Избыток калорий откладывается в виде жира, и вес постепенно увеличивается. В этот период весы могут быть не самым надёжным помощником.

Как правильно рассчитать порцию

Стандартная порция соответствует объёму еды, который помещается на тарелке среднего размера. Однако современные порции в ресторанах могут быть значительно больше.

Чтобы правильно рассчитать порцию, можно следовать правилу "Myplate": половину тарелки занимать салатом, четверть — белковыми продуктами (мясом, рыбой, курицей), а четверть — гарниром (например, рисом или картофелем). Размер порции может варьироваться в зависимости от возраста, пола, роста, уровня активности, состояния здоровья и других факторов.

Если у вас возникают трудности с расчётом порций, вы можете обратиться к сертифицированному диетологу-нутрициологу. Он поможет вам составить индивидуальный план питания и даст рекомендации по увеличению физической активности.

Уточнения

Кало́рия (лат  calor — тепло, жар) — внесистемная единица количества теплоты; энергия, необходимая для нагревания 1 грамма воды с 19,5 до 20,5 градусов Цельсия. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Физиологи: чередование упражнений повышает эффективность силовых тренировок
Новости спорта
Физиологи: чередование упражнений повышает эффективность силовых тренировок Аудио 
Шторы как перегородка: модный и функциональный способ зонировать комнату
Недвижимость
Шторы как перегородка: модный и функциональный способ зонировать комнату Аудио 
Популярное
Купил — и забыл про сервис: эти кроссоверы выживают в любом российском климате

Ищете надёжный кроссовер на вторичном рынке до 1,5 млн рублей? Мы собрали топ моделей, которые достойно переносят российские дороги и морозы.

Toyota RAV4, Honda CR-V служат дольше всего на российских дорогах
Яркие яйца тинаму помогают птицам выживать в условиях высокого риска хищников
Птица, которая нарушает все законы природы: её материнский инстинкт — обманка
Рысь идёт следом и вы не знаете об этом: что делать, чтобы остаться целым
Континент-призрак всплыл на карте: Зеландия готова вернуть себе место на Земле
ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер Сводка с фронта: прорыв на Золотой Колодезь обеспечен новой тактикой ВС РФ Любовь Степушова Эволюция зеркал заднего вида: от роскошных крыльев до современных дверей авто Сергей Милешкин
Не костёр манил волка: как охотники ледникового века приручали хищников силой и хитростью
Сбросили маски: милые панды оказались совсем не теми, за кого себя выдают
Перегородки уходят в прошлое: шторы — главный тренд зонирования в 2025 году
Перегородки уходят в прошлое: шторы — главный тренд зонирования в 2025 году
Последние материалы
Тренер "Динамо" Махачкала Биджиев назвал состав "Спартака" сильным после матча Кубка России
Пошаговая инструкция по ручному опылению огурцов для получения семян
Rafale против Су-35: Индонезия делает сомнительный выбор
Эксперты: виляние хвостом вправо означает радость, влево — тревогу у собак
La Nouvelle Tribune: попытки Трампа урегулировать конфликт Конго и Руанды не дали результата
Лула да Силва анонсировал переговоры БРИКС по пошлинам США
Риелтор Бендриков назвал районы Москвы с арендой квартиры за 45–50 тыс рублей
Алкоголь при грудном вскармливании вызывает нарушения развития мозга ребёнка
Ипотечные выдачи Сбера в июле 2025 года достигли рекордных 228,7 млрд рублей
Опасности греческих пляжей: 5 мест, которые лучше обходить
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.