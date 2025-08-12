Спортивный детокс после 50: 5 способов вернуть молодость телу

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:17
Спорт

Физическая активность важна в любом возрасте и приносит множество преимуществ. Сегодня поддерживать форму стало проще: спортзалы предлагают разнообразные программы и оборудование, а онлайн-курсы позволяют тренироваться дома. Социальные сети также предлагают множество идей для оздоровления.

спорт
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
спорт

С возрастом регулярные физические упражнения становятся особенно важными. Многие женщины считают, что после 50 лет нужно ограничить тренировки, но это не всегда полезно. Эксперты советуют не прекращать силовые тренировки, больше ходить пешком, попробовать высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT), укреплять мышцы кора и уделять внимание потреблению белка.

  1. Не прекращайте силовые тренировки. Силовые тренировки — отличный способ поддерживать физическую форму и предотвращать накопление жира. Они полезны для женщин любого возраста, а некоторые исследования показывают их пользу даже после 70 лет.
  2. Больше ходите пешком. Регулярные прогулки улучшают работу сердца, поддерживают вес, поднимают настроение и повышают гибкость. Это простой и доступный способ оставаться в форме.
  3. Попробуйте высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT). HIIT-тренировки дают быстрые результаты и помогают быстро привести тело в форму. Если вам не нравятся прыжки и приседания, можно попробовать интервальные тренировки во время ходьбы. Увеличивайте темп на 30 секунд, а затем возвращайтесь к обычному. Повторите это каждые пять минут в течение получаса.
  4. Укрепите мышцы кора. С возрастом амплитуда движений уменьшается, что может привести к болям в области кора. Упражнения, такие как отжимания и планка, укрепляют позвоночник, руки и ноги, снижая дискомфорт в будущем.
  5. Увеличьте потребление белка. После 50 лет важно потреблять достаточно белка, чтобы поддерживать мышечную массу. Белок — основной строительный материал организма, и его запасы нужно регулярно восполнять, напоминает shape.gr.

Уточнения

Физи́ческие упражне́ния — элементарные движения, составленные из них двигательные действия и их комплексы (гимнастический, атлетический), систематизированные в целях физического развития. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
