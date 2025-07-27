Тревожное заявление тренера ЦСКА: Фабио Челестини раскрыл главный секрет победы над Ахматом

Фабио Челестини (ЦСКА) сделал откровенное заявление после победы над Ахматом

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Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини после победы над "Ахматом" во втором туре Российской Премьер-Лиги отметил нехватку игроков в команде.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Вячеслав Погодин Матч ЦСКА

Встреча состоялась на стадионе "ВЭБ Арена" в Москве и завершилась со счётом 2:1 в пользу армейцев. Матч обслуживала бригада арбитров под руководством Сергея Иванова.

Челестини подчеркнул, что в команде достаточно игроков в защите и полузащите, но отметил нехватку "шестёрки" и атакующего игрока. Он также отметил, что клуб активно работает над усилением состава.

"В защите у нас хватает игроков, в полузащите тоже не хватает. Нам нужна "шестёрка". Нам нужен игрок в атакующую линию. Но клуб работает над усилением", — сказал Челестини, которого цитирует "Чемпионат".

После двух туров ЦСКА набрал четыре очка и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, в то время как "Ахмат" остаётся на 14-й строчке с нулём очков.

Уточнения

ПФК ЦСКА (полное название — АО «Профессиональный футбольный клуб ЦСКА») — российский футбольный клуб из Москвы, в прошлом — часть Центрального спортивного клуба Армии.

