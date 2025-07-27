Тревожное заявление тренера ЦСКА: Фабио Челестини раскрыл главный секрет победы над Ахматом

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини после победы над "Ахматом" во втором туре Российской Премьер-Лиги отметил нехватку игроков в команде.
Встреча состоялась на стадионе "ВЭБ Арена" в Москве и завершилась со счётом 2:1 в пользу армейцев. Матч обслуживала бригада арбитров под руководством Сергея Иванова.
Челестини подчеркнул, что в команде достаточно игроков в защите и полузащите, но отметил нехватку "шестёрки" и атакующего игрока. Он также отметил, что клуб активно работает над усилением состава.
"В защите у нас хватает игроков, в полузащите тоже не хватает. Нам нужна "шестёрка". Нам нужен игрок в атакующую линию. Но клуб работает над усилением", — сказал Челестини, которого цитирует "Чемпионат".
После двух туров ЦСКА набрал четыре очка и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, в то время как "Ахмат" остаётся на 14-й строчке с нулём очков.
ПФК ЦСКА (полное название — АО «Профессиональный футбольный клуб ЦСКА») — российский футбольный клуб из Москвы, в прошлом — часть Центрального спортивного клуба Армии.
27 июля 1941 года — гибель парохода "Ленин" у берегов Крыма, повлекшая, возможно, наибольшее число жертв на море. О других важных исторических событиях этого дня читайте в дайджесте Pravda.Ru.