Динамо тонет? Червиченко раскрыл главную тайну старта Карпина

Червиченко раскрыл причины тяжелого старта Динамо в РПЛ под руководством Карпина

1:17 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бывший президент футбольного клуба "Спартак" Андрей Червиченко поделился своими мыслями о первых двух матчах московского "Динамо" в сезоне Российской Премьер-Лиги под руководством нового главного тренера Валерия Карпина. Карпин возглавил "Динамо" этим летом.

Фото: soccer.ru by Артём Гусев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Валерий Карпин

По мнению Червиченко, "Динамо" испытывает трудности в начале сезона, и причины этого пока неясны. Возможно, это связано с уровнем соперников. В матче против "Ростова" "Динамо" смогло одержать победу благодаря спорным решениям арбитра Кукуяна, который, по словам Червиченко, предвзято обслуживал встречу.

Червиченко также отметил, что команды под руководством Карпина обычно начинают сезон с трудом, но затем набирают форму. Он выразил уверенность, что "Динамо" продолжит показывать хорошие результаты в будущем.

"Команды Карпина всегда тяжело начинают вначале. Потом разгоняются. Думаю, что "Динамо" будет ещё себя показывать", — сказал Червиченко "Чемпионату".

Напомним, что в первом туре РПЛ "Динамо" сыграло вничью с "Балтикой" со счётом 1:1, а во втором туре одержало победу над "Ростовом" со счётом 1:0.

Уточнения

Вале́рий Гео́ргиевич Ка́рпин (род. 2 февраля 1969, Нарва) — российский футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позиции полузащитника.

