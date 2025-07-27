Динамо тонет? Червиченко раскрыл главную тайну старта Карпина

Бывший президент футбольного клуба "Спартак" Андрей Червиченко поделился своими мыслями о первых двух матчах московского "Динамо" в сезоне Российской Премьер-Лиги под руководством нового главного тренера Валерия Карпина. Карпин возглавил "Динамо" этим летом.
По мнению Червиченко, "Динамо" испытывает трудности в начале сезона, и причины этого пока неясны. Возможно, это связано с уровнем соперников. В матче против "Ростова" "Динамо" смогло одержать победу благодаря спорным решениям арбитра Кукуяна, который, по словам Червиченко, предвзято обслуживал встречу.
Червиченко также отметил, что команды под руководством Карпина обычно начинают сезон с трудом, но затем набирают форму. Он выразил уверенность, что "Динамо" продолжит показывать хорошие результаты в будущем.
"Команды Карпина всегда тяжело начинают вначале. Потом разгоняются. Думаю, что "Динамо" будет ещё себя показывать", — сказал Червиченко "Чемпионату".
Напомним, что в первом туре РПЛ "Динамо" сыграло вничью с "Балтикой" со счётом 1:1, а во втором туре одержало победу над "Ростовом" со счётом 1:0.
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