Менопауза отступит: эти тренировки вернут радость жизни после 45

Менопауза — естественный биологический процесс, при котором у женщины прекращаются менструации. Обычно это происходит в возрасте от 45 до 55 лет, в среднем в 51 год. Менопаузу диагностируют, если у женщины нет менструаций в течение 12 месяцев подряд. Ей предшествует перименопауза, когда гормональные изменения вызывают нерегулярные циклы и такие симптомы, как приливы, ночная потливость, перепады настроения и бессонница. Для большинства женщин этот период сложнее, чем сама менопауза.
Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина в бассейне
Основные признаки перименопаузы и менопаузы включают:
Снижение уровня эстрогена и прогестерона — основных женских гормонов.
Прекращение овуляции и утрата фертильности.
Симптомы, такие как сухость влагалища, приливы, колебания веса и перепады настроения.
Если симптомы выражены, их можно лечить с помощью заместительной гормональной терапии (ЗГТ), изменения образа жизни или других медицинских методов.
Почему фитнес важен в этот период?
Физические упражнения играют ключевую роль в поддержании здоровья как в период перименопаузы, так и в период менопаузы. Организм претерпевает изменения, адаптируясь к новым условиям, а во время менопаузы уже справляется с ними. Фитнес помогает регулировать гормональный фон, поддерживать вес, укреплять мышцы и кости, а также смягчать переход к менопаузе, пишет shape.gr.
Идеальные виды упражнений для периода менопаузы
Кардиотренировки: поддерживают здоровый вес, улучшают работу сердечно-сосудистой системы и поднимают настроение. Примеры:быстрая ходьба (30-45 минут, 4-5 раз в неделю), плавание, велоспорт, танцы, занятия на эллиптическом тренажере или со скакалкой.
Силовые тренировки: снижают риск остеопороза, увеличивают мышечную массу и плотность костей. Примеры: упражнения с легкими или средними весами (2-3 раза в неделю), отжимания, приседания, выпады, тренировки с эспандерами.
Упражнения на гибкость и равновесие: снижают риск травм и улучшают осанку. Примеры: йога (улучшает равновесие и снижает стресс), пилатес (укрепляет корпус тела), растяжка до и после тренировки.
Дыхательные и релаксационные упражнения: помогают уменьшить стресс и улучшить качество сна. Примеры: диафрагмальное дыхание, медитация.
Примерная программа для начинающих
Рекомендуется заниматься физическими упражнениями не менее 150 минут в неделю, чередуя различные виды тренировок для достижения наилучших результатов. Важно уделять внимание восстановлению организма, выделяя два дня в неделю на отдых.
Понедельник: кардиотренировка (30-40 минут).
Среда: силовые упражнения и растяжка (30 минут).
Пятница: йога или пилатес (45-50 минут).
Воскресенье: ходьба или тренировка низкой интенсивности.
Дополнительные советы
Для поддержания гормонального фона необходимо пить достаточное количество жидкости и соблюдать сбалансированную диету.
Важно комбинировать различные виды тренировок для достижения наилучших результатов.
Регулярные занятия спортом и сбалансированное питание могут значительно облегчить переход к менопаузе и улучшить общее качество жизни.
Перименопауза может длиться до 6-7 лет, поэтому важно быть к ней готовой. Следуя рекомендациям по физической активности и здоровому образу жизни, женщины могут сделать этот период более комфортным и менее стрессовым.
Уточнения
Менопауза — окончательное прекращение менструальных циклов у женщин.