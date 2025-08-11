Менопауза отступит: эти тренировки вернут радость жизни после 45

Менопауза и спорт: комплекс упражнений для облегчения симптомов

Спорт

Менопауза — естественный биологический процесс, при котором у женщины прекращаются менструации. Обычно это происходит в возрасте от 45 до 55 лет, в среднем в 51 год. Менопаузу диагностируют, если у женщины нет менструаций в течение 12 месяцев подряд. Ей предшествует перименопауза, когда гормональные изменения вызывают нерегулярные циклы и такие симптомы, как приливы, ночная потливость, перепады настроения и бессонница. Для большинства женщин этот период сложнее, чем сама менопауза.

Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина в бассейне

Основные признаки перименопаузы и менопаузы включают:

Снижение уровня эстрогена и прогестерона — основных женских гормонов.

Прекращение овуляции и утрата фертильности.

Симптомы, такие как сухость влагалища, приливы, колебания веса и перепады настроения.

Если симптомы выражены, их можно лечить с помощью заместительной гормональной терапии (ЗГТ), изменения образа жизни или других медицинских методов.

Почему фитнес важен в этот период?

Физические упражнения играют ключевую роль в поддержании здоровья как в период перименопаузы, так и в период менопаузы. Организм претерпевает изменения, адаптируясь к новым условиям, а во время менопаузы уже справляется с ними. Фитнес помогает регулировать гормональный фон, поддерживать вес, укреплять мышцы и кости, а также смягчать переход к менопаузе, пишет shape.gr.

Идеальные виды упражнений для периода менопаузы

Кардиотренировки: поддерживают здоровый вес, улучшают работу сердечно-сосудистой системы и поднимают настроение.

Примеры: быстрая ходьба (30-45 минут, 4-5 раз в неделю), плавание, велоспорт, танцы, занятия на эллиптическом тренажере или со скакалкой.

Силовые тренировки: снижают риск остеопороза, увеличивают мышечную массу и плотность костей.

Примеры: упражнения с легкими или средними весами (2-3 раза в неделю), отжимания, приседания, выпады, тренировки с эспандерами.

Упражнения на гибкость и равновесие: снижают риск травм и улучшают осанку.

Примеры: йога (улучшает равновесие и снижает стресс), пилатес (укрепляет корпус тела), растяжка до и после тренировки.

Дыхательные и релаксационные упражнения: помогают уменьшить стресс и улучшить качество сна.

Примеры: диафрагмальное дыхание, медитация.

Примерная программа для начинающих

Рекомендуется заниматься физическими упражнениями не менее 150 минут в неделю, чередуя различные виды тренировок для достижения наилучших результатов. Важно уделять внимание восстановлению организма, выделяя два дня в неделю на отдых.

Понедельник: кардиотренировка (30-40 минут). Среда: силовые упражнения и растяжка (30 минут). Пятница: йога или пилатес (45-50 минут). Воскресенье: ходьба или тренировка низкой интенсивности.

Дополнительные советы

Для поддержания гормонального фона необходимо пить достаточное количество жидкости и соблюдать сбалансированную диету.

Важно комбинировать различные виды тренировок для достижения наилучших результатов.

Регулярные занятия спортом и сбалансированное питание могут значительно облегчить переход к менопаузе и улучшить общее качество жизни.

Перименопауза может длиться до 6-7 лет, поэтому важно быть к ней готовой. Следуя рекомендациям по физической активности и здоровому образу жизни, женщины могут сделать этот период более комфортным и менее стрессовым.

Уточнения

Менопауза — окончательное прекращение менструальных циклов у женщин.

