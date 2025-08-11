5 испытаний для тела в 60: узнайте, на что вы способны – возраст не помеха

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

В 60 лет важно поддерживать хорошую физическую форму, чтобы наслаждаться активной жизнью. Силовые упражнения — отличный способ проверить свои возможности и убедиться, что вы в отличной форме. Тренер Люк Карлсон утверждает, что способность выполнять эти упражнения в 60 лет свидетельствует о высоком уровне физической подготовки.

Зарядка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Зарядка

5 тестов для оценки силы и выносливости после 60 лет

1. Приседания или жим ногами

Эти упражнения задействуют мышцы ягодиц, подколенных сухожилий и квадрицепсов.

Как выполнить приседания с собственным весом:

  1. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, руки вдоль тела.
  2. Медленно опуститесь, сохраняя спину прямой.
  3. Опускайтесь, пока бёдра не станут параллельны полу.
  4. Поднимитесь, используя силу ног.

2. Жим от груди

Это упражнение развивает мышцы груди и трицепсы. Его можно выполнять с гантелями, на тренажёре или отжиманиями.

Как выполнить жим гантелей:

  1. Лягте на скамью, держа гантели на уровне груди.
  2. Напрягите мышцы корпуса.
  3. Поднимите гантели вверх, выпрямляя руки.
  4. Медленно опустите гантели обратно.

3. Подтягивания

Подтягивания укрепляют мышцы спины, особенно широчайшие.

Как подтянуться:

  1. Сядьте на тренажёр для подтягиваний, возьмитесь за штангу хватом снизу.
  2. Подтяните штангу к груди, напрягая мышцы спины.
  3. Задержитесь на секунду и медленно вернитесь в исходное положение.

4. Жим плеч

Это упражнение укрепляет мышцы плеч и трицепсы.

Как выполнить жим:

  1. Встаньте прямо, держа гантели на уровне плеч.
  2. Поднимите гантели вверх, напрягая мышцы плеч.
  3. Медленно опустите гантели обратно.

5. Гиперэкстензия

Это упражнение укрепляет мышцы спины и помогает снять боль, утверждает shape.gr.

Как сделать гиперэкстензию:

  1. Лягте на тренажёр для гиперэкстензии, плотно прижмите ноги к платформам.
  2. Скрестите руки на груди или возьмите гантель.
  3. Опустите тело вниз, сохраняя спину прямой.
  4. Поднимите тело, напрягая мышцы спины.

Уточнения

Во́зраст — продолжительность периода от момента рождения живого организма до настоящего или любого другого определённого момента времени.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
