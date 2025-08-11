5 испытаний для тела в 60: узнайте, на что вы способны – возраст не помеха

В 60 лет важно поддерживать хорошую физическую форму, чтобы наслаждаться активной жизнью. Силовые упражнения — отличный способ проверить свои возможности и убедиться, что вы в отличной форме. Тренер Люк Карлсон утверждает, что способность выполнять эти упражнения в 60 лет свидетельствует о высоком уровне физической подготовки.
1. Приседания или жим ногами
Эти упражнения задействуют мышцы ягодиц, подколенных сухожилий и квадрицепсов.
Как выполнить приседания с собственным весом:
2. Жим от груди
Это упражнение развивает мышцы груди и трицепсы. Его можно выполнять с гантелями, на тренажёре или отжиманиями.
Как выполнить жим гантелей:
3. Подтягивания
Подтягивания укрепляют мышцы спины, особенно широчайшие.
Как подтянуться:
4. Жим плеч
Это упражнение укрепляет мышцы плеч и трицепсы.
Как выполнить жим:
5. Гиперэкстензия
Это упражнение укрепляет мышцы спины и помогает снять боль, утверждает shape.gr.
Как сделать гиперэкстензию:
