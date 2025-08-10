Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
SPIS напомнила, что оптимальная продолжительность сна для взрослых — 7–9 часов
Сложный ремонт автомобилей в США делает выгоднее покупку новой машины
Щавель в тарелке: секреты приготовления ароматного супа
От льна до бамбука: какие ткани считаются экологичными и модными
Михаил Кожухов рассказал о своих впечатлениях от поездки в Северную Корею
Становая тяга и отжимания укрепят мышцы и суставы после 50 лет — тренер Джаррод Ноббе
По просьбе трудящихся горком КПСС организовал цикл бесед и докладов о великих идеалах коммунизма… — писала газета Правда 11 августа 1962 года
Варенье из малины: идеальный десерт для любого стола
Вице-президент США Джей Ди Вэнс: Трамп рассматривает пошлины против Китая за импорт российской нефти

Скакалка против лишнего веса: это простое упражнение преобразит вашу фигуру

Тренер Жан-Батист Капуджян: 10 минут прыжков на скакалке заменяют получасовую пробежку
2:35
Спорт

Тренер Жан-Батист Капуджян утверждает, что прыжки на скакалке могут стать эффективным способом похудеть и улучшить физическую форму. По его словам, всего 10 минут ежедневных прыжков эквивалентны 30-минутной пробежке. Это упражнение задействует все группы мышц, укрепляет сердце и улучшает координацию.

Скакалка
Фото: Designed by Freepik by marymarkevich, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Скакалка

Почему прыжки на скакалке эффективны?

  1. Универсальность. Это упражнение доступно каждому и не требует специального оборудования или места. Его можно выполнять дома, на улице или даже в офисе.
  2. Быстрота результата. Регулярные занятия помогут сбросить до 1,5 кг жира за месяц. За четыре недели вы сможете потерять до 2,8 кг и улучшить мышечный тонус.
  3. Польза для всего тела. Прыжки на скакалке тренируют ноги, руки, пресс и плечи. Они укрепляют мышцы, улучшают выносливость и помогают бороться с целлюлитом.
  4. Психологический эффект. Это упражнение требует концентрации и ритма, что помогает улучшить внимание. Кроме того, прыжки на скакалке стимулируют выработку эндорфинов — гормонов счастья, которые помогают бороться со стрессом.

Как начать?

Если вы новичок, начните с пяти минут прыжков в день. Делайте подходы по 20 секунд прыжков и 10 секунд отдыха. Постепенно увеличивайте время до 10 минут.

Для более эффективного результата сочетайте прыжки на скакалке с правильным питанием. Сбалансированный рацион поможет вам достичь лучших результатов и поддерживать форму.

Какое оборудование выбрать?

Для новичков подойдёт хлопковая или нейлоновая скакалка. Профессиональным спортсменам лучше выбрать скакалку из ПВХ, а для тренировок на открытом воздухе — стальную. Нескользящие ручки обеспечат комфорт и поддержку, а некоторые модели оснащены встроенными счётчиками для отслеживания прогресса.

Важно, чтобы длина верёвки соответствовала вашему росту. Это обеспечит свободу движений и комфорт во время тренировки, пишет harpersbazaar.gr.

Прыжки на скакалке — это простое, эффективное и увлекательное упражнение, которое поможет вам похудеть, улучшить физическую форму и настроение. Попробуйте эту тренировку и убедитесь в её пользе для себя!

Уточнения

Скака́лка — спортивный снаряд для физических упражнений (прыжков) взрослых и детей. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Гигантский муравьед занесён в Красный список МСОП как уязвимый вид
Домашние животные
Гигантский муравьед занесён в Красный список МСОП как уязвимый вид Аудио 
Учёные в Перми создали дешёвый электролит для водородной энергетики
Наука и техника
Учёные в Перми создали дешёвый электролит для водородной энергетики Аудио 
В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров
Домашние животные
В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров Аудио 
Популярное
Беззубый гигант джунглей: зверь, что осмеливается противостоять пуме и ягуару

Узнайте всё о гигантском муравьеде — его удивительных особенностях и угрозах, с которыми сталкивается этот уникальный вид. Сохраним богатство природы вместе.

Гигантский муравьед занесён в Красный список МСОП как уязвимый вид
Биологи из Финляндии выявили новый род тарантулов
Встреча с ними может закончиться внезапно: хищники с непропорциональными конечностями
Не делайте этого при езде на автомате — коробка не простит: правила, которые водители игнорируют
За 400 лет до чуда: создан корабль, который изменит судьбу человечества
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Заправки были общими, а топливо — нет: как делили бензин в советское время
Автоподставы на вторичке: как не стать очередной жертвой хитроумных продавцов
За фасадом счастливой семьи: всего одна роковая ошибка Дмитрия Диброва привела к краху идеального брака
За фасадом счастливой семьи: всего одна роковая ошибка Дмитрия Диброва привела к краху идеального брака
Последние материалы
Эндокринолог Барсуков: резкий отказ от сахара безопасен и полезен для организма
Доктор Бейли: кожа, селезёнка и лимфоузлы играют важную роль в защите организма
Утрата связи с природой: учёные дали тревожный прогноз
Простые секреты, чтобы флакон духов служил вам десятилетиями
Анастасия Костенко заявила, что ей надоели фанатки Дмитрия Тарасова
11 августа: Пугачев, Алькатрас и Семнадцать мгновений весны
Эксперты: кошки лучше запоминают имена из двух слогов со свистящими звуками
Полив огурцов молоком: неожиданный эффект для вашего сада
Врач Али Абдаал рекомендует кардио, силовые тренировки и контроль показателей здоровья
Рецепт сладких маринованных слив с винным уксусом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.