Скакалка против лишнего веса: это простое упражнение преобразит вашу фигуру

Тренер Жан-Батист Капуджян: 10 минут прыжков на скакалке заменяют получасовую пробежку

2:35 Your browser does not support the audio element. Спорт

Тренер Жан-Батист Капуджян утверждает, что прыжки на скакалке могут стать эффективным способом похудеть и улучшить физическую форму. По его словам, всего 10 минут ежедневных прыжков эквивалентны 30-минутной пробежке. Это упражнение задействует все группы мышц, укрепляет сердце и улучшает координацию.

Фото: Designed by Freepik by marymarkevich, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Скакалка

Почему прыжки на скакалке эффективны?

Универсальность. Это упражнение доступно каждому и не требует специального оборудования или места. Его можно выполнять дома, на улице или даже в офисе. Быстрота результата. Регулярные занятия помогут сбросить до 1,5 кг жира за месяц. За четыре недели вы сможете потерять до 2,8 кг и улучшить мышечный тонус. Польза для всего тела. Прыжки на скакалке тренируют ноги, руки, пресс и плечи. Они укрепляют мышцы, улучшают выносливость и помогают бороться с целлюлитом. Психологический эффект. Это упражнение требует концентрации и ритма, что помогает улучшить внимание. Кроме того, прыжки на скакалке стимулируют выработку эндорфинов — гормонов счастья, которые помогают бороться со стрессом.

Как начать?

Если вы новичок, начните с пяти минут прыжков в день. Делайте подходы по 20 секунд прыжков и 10 секунд отдыха. Постепенно увеличивайте время до 10 минут.

Для более эффективного результата сочетайте прыжки на скакалке с правильным питанием. Сбалансированный рацион поможет вам достичь лучших результатов и поддерживать форму.

Какое оборудование выбрать?

Для новичков подойдёт хлопковая или нейлоновая скакалка. Профессиональным спортсменам лучше выбрать скакалку из ПВХ, а для тренировок на открытом воздухе — стальную. Нескользящие ручки обеспечат комфорт и поддержку, а некоторые модели оснащены встроенными счётчиками для отслеживания прогресса.

Важно, чтобы длина верёвки соответствовала вашему росту. Это обеспечит свободу движений и комфорт во время тренировки, пишет harpersbazaar.gr.

Прыжки на скакалке — это простое, эффективное и увлекательное упражнение, которое поможет вам похудеть, улучшить физическую форму и настроение. Попробуйте эту тренировку и убедитесь в её пользе для себя!

Уточнения

Скака́лка — спортивный снаряд для физических упражнений (прыжков) взрослых и детей.

