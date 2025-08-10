Скакалка против лишнего веса: это простое упражнение преобразит вашу фигуру

Тренер Жан-Батист Капуджян утверждает, что прыжки на скакалке могут стать эффективным способом похудеть и улучшить физическую форму. По его словам, всего 10 минут ежедневных прыжков эквивалентны 30-минутной пробежке. Это упражнение задействует все группы мышц, укрепляет сердце и улучшает координацию.
Если вы новичок, начните с пяти минут прыжков в день. Делайте подходы по 20 секунд прыжков и 10 секунд отдыха. Постепенно увеличивайте время до 10 минут.
Для более эффективного результата сочетайте прыжки на скакалке с правильным питанием. Сбалансированный рацион поможет вам достичь лучших результатов и поддерживать форму.
Какое оборудование выбрать?
Для новичков подойдёт хлопковая или нейлоновая скакалка. Профессиональным спортсменам лучше выбрать скакалку из ПВХ, а для тренировок на открытом воздухе — стальную. Нескользящие ручки обеспечат комфорт и поддержку, а некоторые модели оснащены встроенными счётчиками для отслеживания прогресса.
Важно, чтобы длина верёвки соответствовала вашему росту. Это обеспечит свободу движений и комфорт во время тренировки, пишет harpersbazaar.gr.
Прыжки на скакалке — это простое, эффективное и увлекательное упражнение, которое поможет вам похудеть, улучшить физическую форму и настроение. Попробуйте эту тренировку и убедитесь в её пользе для себя!
