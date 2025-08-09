Секрет стройности раскрыт: всего одно упражнение заменит вам спортзал в 2025

Медвежий ползок: фитнес-эксперты рекомендуют это упражнение для похудения и тонуса мышц

2:04 Your browser does not support the audio element. Спорт

Летом многие из нас стремятся привести себя в форму. Хорошая новость: новый фитнес-тренд предлагает короткие, но интенсивные тренировки, которые можно выполнять дома, без специального оборудования. Забудьте о беговых дорожках и дорогих абонементах — в 2025 году спортзал приходит к вам!

Фото: npgallery.nps.gov by Mary O'Neill, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Растяжка спину

Современные фитнес-тренды направлены на то, чтобы сделать тренировки максимально эффективными и доступными. Эксперты ищут упражнения, которые помогут сжигать калории, не выходя из дома.

Одно из таких упражнений, часто включаемое в кроссфит и высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT), обладает всеми необходимыми качествами. Оно не требует оборудования, задействует сразу несколько групп мышц и значительно повышает пульс. Это умный, эффективный и многофункциональный способ сжигать калории.

Что это за упражнение?

Это движение, которое вы освоили ещё до того, как научились ходить, — ходьба на четвереньках. В спортивном варианте его называют "медвежьим ползом".

Чтобы выполнить упражнение, нужно двигаться вперёд, опираясь на руки и пальцы ног. Спина должна быть прямой, а колени — приподнятыми. Хотя это движение может показаться простым, оно требует координации множества групп мышц: пресса, рук, плеч, спины и бёдер. А по мере увеличения темпа в работу активно включается сердечно-сосудистая система, что делает тренировку ещё более эффективной.

Важно! На первый взгляд "медвежья походка" может показаться лёгкой, но на практике она гораздо сложнее, чем кажется. Секрет успеха — в правильной технике: держите спину прямо, голову — ровно, а пресс — напряжённым на протяжении всего движения. Делайте шаг вперёд одновременно разноимёнными руками и ногами, стараясь не касаться коленями пола, советует harpersbazaar.gr.

Уточнения

Физи́ческие упражне́ния — элементарные движения, составленные из них двигательные действия и их комплексы (гимнастический, атлетический), систематизированные в целях физического развития.

