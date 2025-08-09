Прощай, обвисшая грудь: дьявольское упражнение, меняющее фигуру за неделю

Дьявольский пресс: упражнение, которое подтягивает грудь и формирует тело

Существует мнение, что для подтяжки груди необходимы только кремы или специальные упражнения. Однако в мире фитнеса есть упражнение, которое выделяется своей эффективностью и комплексным воздействием на организм — это "Дьявольский пресс".

Что такое "Дьявольский пресс"?

Это упражнение представляет собой комбинацию берпи с элементами работы с отягощениями. "Дьявольский жим" объединяет все эти элементы в плавную, сложную и насыщенную последовательность. При каждом повторении задействуются все группы мышц: не только мышцы груди, но и пресс, ноги, плечи, спина и торс.

Таким образом, "Дьявольский пресс" является полноценной тренировкой, которая сочетает в себе элементы мышечной силы и интенсивных аэробных нагрузок. Эта интенсивность делает его мощным инструментом для укрепления верхней части тела, формирования рук и подтяжки грудной клетки за счёт укрепления всех её поддерживающих мышц.

Преимущества "Дьявольского пресса"

Упражнение стимулирует несколько групп мышц одновременно, что способствует сжиганию калорий и активации мышц, поддерживающих грудь. Благодаря одновременной работе на плечи и пресс, результаты становятся заметны довольно быстро: грудь становится подтянутой, а руки — более упругими. Кроме того, "Дьявольский пресс" тонизирует всё тело, включая мышцы ног, ягодиц и торса, сообщает harpersbazaar.gr.

Как выполнять "Дьявольский пресс"?

Для достижения первых результатов рекомендуется уделять упражнению 10-15 минут в день 3-4 раза в неделю. Важно начинать с лёгких весов, особенно если вы новичок, чтобы освоить технику выполнения. Постепенно увеличивайте нагрузку, прислушиваясь к своему телу и регулируя интенсивность в зависимости от уровня физической подготовки и поставленных целей.

Как выполнять "Дьявольский пресс"

Подготовьте оборудование. Вам понадобятся гантели или другой вид отягощения, коврик для упражнений и достаточно места для выполнения движений. Примите исходное положение. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Возьмите гантели в руки (или другой выбранный вами утяжелитель) и опустите их по бокам туловища. Начните с приседания. Слегка согните колени и наклонитесь вперёд, как будто собираетесь присесть. Держите спину прямой. Перенесите вес на ноги и присядьте до параллели бёдер с полом. Вернитесь в исходное положение и прыгните вверх, вытягивая руки над головой. Приземлитесь и опуститесь в упор лёжа. Прыжком перейдите в положение планки, при этом руки должны быть на ширине плеч, а тело — вытянуто в прямую линию. Сделайте отжимание. Опустите тело вниз, сгибая руки в локтях, затем вернитесь в исходное положение упора лёжа и прыжком снова вернитесь в положение стоя с гантелями в руках. Вернитесь в исходное положение стоя. Это завершает одно повторение. Повторяйте упражнение. Выполняйте нужное количество повторений в соответствии с вашей тренировочной программой. Следите за техникой. Важно сохранять контроль над телом и выполнять движения плавно и правильно, чтобы избежать травм. Дышите ритмично. Вдыхайте, когда опускаетесь, и выдыхайте, когда поднимаетесь или прилагаете усилие.

Перед началом выполнения упражнения рекомендуется проконсультироваться с тренером, который поможет подобрать оптимальную нагрузку и технику выполнения. Это позволит избежать травм и получить максимальную пользу от тренировки.

Уточнения

