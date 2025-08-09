Прощай, обвисшая грудь: дьявольское упражнение, меняющее фигуру за неделю

Существует мнение, что для подтяжки груди необходимы только кремы или специальные упражнения. Однако в мире фитнеса есть упражнение, которое выделяется своей эффективностью и комплексным воздействием на организм — это "Дьявольский пресс".
Что такое "Дьявольский пресс"?
Это упражнение представляет собой комбинацию берпи с элементами работы с отягощениями. "Дьявольский жим" объединяет все эти элементы в плавную, сложную и насыщенную последовательность. При каждом повторении задействуются все группы мышц: не только мышцы груди, но и пресс, ноги, плечи, спина и торс.
Таким образом, "Дьявольский пресс" является полноценной тренировкой, которая сочетает в себе элементы мышечной силы и интенсивных аэробных нагрузок. Эта интенсивность делает его мощным инструментом для укрепления верхней части тела, формирования рук и подтяжки грудной клетки за счёт укрепления всех её поддерживающих мышц.
Преимущества "Дьявольского пресса"
Упражнение стимулирует несколько групп мышц одновременно, что способствует сжиганию калорий и активации мышц, поддерживающих грудь. Благодаря одновременной работе на плечи и пресс, результаты становятся заметны довольно быстро: грудь становится подтянутой, а руки — более упругими. Кроме того, "Дьявольский пресс" тонизирует всё тело, включая мышцы ног, ягодиц и торса, сообщает harpersbazaar.gr.
Как выполнять "Дьявольский пресс"?
Для достижения первых результатов рекомендуется уделять упражнению 10-15 минут в день 3-4 раза в неделю. Важно начинать с лёгких весов, особенно если вы новичок, чтобы освоить технику выполнения. Постепенно увеличивайте нагрузку, прислушиваясь к своему телу и регулируя интенсивность в зависимости от уровня физической подготовки и поставленных целей.
Перед началом выполнения упражнения рекомендуется проконсультироваться с тренером, который поможет подобрать оптимальную нагрузку и технику выполнения. Это позволит избежать травм и получить максимальную пользу от тренировки.
Ганте́ли (от нем. Hantel) — спортивный инвентарь для выполнения физических упражнений с отягощениями, направленный на развитие мышц, укрепление суставов и общей работоспособности организма.
