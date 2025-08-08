Спина скажет спасибо: 3 упражнения с бутылками, которые вернут вам ровную осанку

Если вы испытываете боли в спине или шее, а ваши плечи кажутся сутулыми, и вы хотите улучшить осанку, то комплекс упражнений от Кристины Мавриду - персонального тренера и преподавателя физкультуры — станет для вас отличным решением. Все, что вам понадобится для занятий, — это бутылки с водой, а выполнение упражнений не потребует специального оборудования.
Кристина Мавриду предлагает простые и эффективные упражнения, которые можно делать дома. Эти движения помогут вам укрепить мышцы спины и улучшить осанку. Видео с демонстрацией упражнений доступно ниже.
Рекомендации по выполнению:
Следуя этим советам и регулярно выполняя упражнения, вы сможете укрепить мышцы спины, выпрямить плечи и улучшить осанку без необходимости посещения спортзала, пишет shape.gr.
Осанка — привычная поза (вертикальное положение тела человека) в покое и при движении.
