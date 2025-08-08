Спина скажет спасибо: 3 упражнения с бутылками, которые вернут вам ровную осанку

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Если вы испытываете боли в спине или шее, а ваши плечи кажутся сутулыми, и вы хотите улучшить осанку, то комплекс упражнений от Кристины Мавриду - персонального тренера и преподавателя физкультуры — станет для вас отличным решением. Все, что вам понадобится для занятий, — это бутылки с водой, а выполнение упражнений не потребует специального оборудования.

Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кристина Мавриду предлагает простые и эффективные упражнения, которые можно делать дома. Эти движения помогут вам укрепить мышцы спины и улучшить осанку. Видео с демонстрацией упражнений доступно ниже.

Рекомендации по выполнению:

  • Количество повторений: Каждое упражнение рекомендуется выполнять по 10-15 раз для достижения максимального эффекта.
  • Растяжка: Не забывайте завершать тренировку растяжкой, чтобы расслабить мышцы и предотвратить возможные травмы.
  • Гидратация: Перед началом занятий и после их завершения важно поддерживать водный баланс организма. Пейте воду, чтобы обеспечить мышцы необходимой влагой.

Следуя этим советам и регулярно выполняя упражнения, вы сможете укрепить мышцы спины, выпрямить плечи и улучшить осанку без необходимости посещения спортзала, пишет shape.gr.

Осанка — привычная поза (вертикальное положение тела человека) в покое и при движении.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
