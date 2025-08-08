Как королеве Летиции удается выглядеть идеально: вот что она делает – раскроем все карты

Секреты стройности королевы Летиции: тренер назвал 3 главных правила

Королева Испании Летиция является мировой иконой моды, и многие хотят узнать, как ей удаётся поддерживать такую потрясающую фигуру. Её личный тренер Хуан Антонио Мартин раскрыл три ключевых секрета.

Фото: commons.wikimedia.org by Ruben Ortega, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Королева Летиция

По словам Мартина, королева достигла своей лучшей физической формы благодаря упорству и дисциплине. Он отметил, что Летиция всегда была стройной, но её текущий успех — результат хорошо спланированного режима и здоровых привычек.

Три секрета фигуры Летиции

Основные элементы, которые помогают королеве поддерживать стройность, включают:

Питание: важно соблюдать сбалансированный рацион. Мартин рекомендует пить много воды для поддержания водного баланса, что способствует здоровью мышц и эластичности кожи. Также необходимо включать в рацион натуральные белки и ограничивать потребление ультраобработанных продуктов. Физические упражнения: для достижения результатов важны регулярность, правильная техника и комплексный подход. Мартин советует проводить тренировки два раза в неделю, давая организму время на восстановление между занятиями. В программу тренировок следует включать как силовые, так и кардионагрузки для снижения общего уровня жира. Дисциплина: без дисциплины невозможно достичь желаемых результатов. Мартин подчёркивает важность соблюдения режима тренировок и поддержания здорового образа жизни в целом.

Рекомендации по тренировкам

Для достижения подтянутых рук и общего улучшения физической формы Мартин рекомендует выполнять упражнения с 3-4 подходами по 8-12 повторений в каждом. Он также отмечает, что растяжка и массаж мышц полезны для улучшения гибкости, снижения риска травм и повышения производительности. Растяжка увеличивает диапазон движений, улучшает кровоток и помогает снять мышечное напряжение и боль.

Таким образом, королева Летиция демонстрирует, что с помощью упорства, дисциплины и правильного подхода к здоровью можно достичь потрясающих результатов, пишет harpersbazaar.gr.

Уточнения

Лети́сия (урождённая Лети́сия Орти́с Рокасола́но, исп. Letizia Ortiz Rocasolano; род. 15 сентября 1972, Овьедо, Астурия) — королева-консорт Испании, супруга короля Филиппа VI.

