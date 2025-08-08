Как королеве Летиции удается выглядеть идеально: вот что она делает – раскроем все карты

Королева Испании Летиция является мировой иконой моды, и многие хотят узнать, как ей удаётся поддерживать такую потрясающую фигуру. Её личный тренер Хуан Антонио Мартин раскрыл три ключевых секрета.
По словам Мартина, королева достигла своей лучшей физической формы благодаря упорству и дисциплине. Он отметил, что Летиция всегда была стройной, но её текущий успех — результат хорошо спланированного режима и здоровых привычек.
Основные элементы, которые помогают королеве поддерживать стройность, включают:
Для достижения подтянутых рук и общего улучшения физической формы Мартин рекомендует выполнять упражнения с 3-4 подходами по 8-12 повторений в каждом. Он также отмечает, что растяжка и массаж мышц полезны для улучшения гибкости, снижения риска травм и повышения производительности. Растяжка увеличивает диапазон движений, улучшает кровоток и помогает снять мышечное напряжение и боль.
Таким образом, королева Летиция демонстрирует, что с помощью упорства, дисциплины и правильного подхода к здоровью можно достичь потрясающих результатов, пишет harpersbazaar.gr.
Лети́сия (урождённая Лети́сия Орти́с Рокасола́но, исп. Letizia Ortiz Rocasolano; род. 15 сентября 1972, Овьедо, Астурия) — королева-консорт Испании, супруга короля Филиппа VI.
А что, если мы живём внутри чёрной дыры? Гипотеза, которую обсуждают учёные, объясняет загадки Вселенной — и заставляет пересмотреть саму реальность.