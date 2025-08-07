Прощай, усталость: этот японский метод ходьбы подарит вам энергию и здоровье после 60

С возрастом физическая активность становится не просто рекомендацией, а необходимостью для поддержания здоровья. Особенно важно заботиться о сердце, так как недостаток движения может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, диабету, потере мышечной массы и снижению подвижности. Однако чрезмерная активность тоже не подходит: важно найти баланс, который будет полезен для стареющего организма.
Группа японских исследователей разработала метод интервальной ходьбы, который стал известен как японский метод "3-3". Этот метод основан на чередовании трёх минут быстрой ходьбы с тремя минутами медленной ходьбы, повторяющемся в течение примерно тридцати минут. Эта практика была опубликована в журнале Mayo Clinic Proceedings и получила положительные отзывы благодаря своей простоте и эффективности.
Метод "3-3" был разработан в 2007 году профессорами Хироши Носэ и Сидзуэ Масуки из Университета Синсю. Он адаптирован для пожилых людей и направлен на развитие выносливости без чрезмерной нагрузки на организм. Для занятий не требуется специального оборудования: достаточно удобной обуви и регулярности, пишет grazia.fr.
Исследователи провели эксперимент с участием 243 пожилых людей. После пяти месяцев регулярных занятий участники отметили значительное улучшение мышечной силы, кардиореспираторной функции и снижение артериального давления. По сравнению с теми, кто занимался ходьбой в постоянном темпе, участники, следовавшие методу "3-3", показали более выраженные результаты.
Американский гастроэнтеролог Саураб Сетхи, который популяризирует этот метод, отмечает его положительное влияние на моральное состояние. Регулярные занятия помогают стабилизировать настроение, снизить уровень стресса, улучшить сон и укрепить иммунитет. Кроме того, интервальная ходьба щадит суставы, что делает её более доступной для пожилых людей по сравнению с бегом.
Для тех, кто хочет усложнить тренировку, можно добавить элементы, такие как подъёмы по лестнице или работа с мышцами живота и промежности. Это поможет оптимизировать эффект, не перегружая организм.
Метод "3-3" — это простой и эффективный способ поддерживать здоровье после 60 лет. Чередующийся ритм, доступность и научно доказанная польза делают его привлекательным для пожилых людей по всему миру. Этот метод позволяет перезапустить сердце короткими циклами, улучшить физическую форму и общее самочувствие, не выходя за пределы своих возможностей.
