Прощай, усталость: этот японский метод ходьбы подарит вам энергию и здоровье после 60

3:02
Спорт

С возрастом физическая активность становится не просто рекомендацией, а необходимостью для поддержания здоровья. Особенно важно заботиться о сердце, так как недостаток движения может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, диабету, потере мышечной массы и снижению подвижности. Однако чрезмерная активность тоже не подходит: важно найти баланс, который будет полезен для стареющего организма.

ходьба
Фото: freepik.com is licensed under public domain
ходьба

Японская методика "3-3": мягкая и эффективная тренировка

Группа японских исследователей разработала метод интервальной ходьбы, который стал известен как японский метод "3-3". Этот метод основан на чередовании трёх минут быстрой ходьбы с тремя минутами медленной ходьбы, повторяющемся в течение примерно тридцати минут. Эта практика была опубликована в журнале Mayo Clinic Proceedings и получила положительные отзывы благодаря своей простоте и эффективности.

Метод "3-3" был разработан в 2007 году профессорами Хироши Носэ и Сидзуэ Масуки из Университета Синсю. Он адаптирован для пожилых людей и направлен на развитие выносливости без чрезмерной нагрузки на организм. Для занятий не требуется специального оборудования: достаточно удобной обуви и регулярности, пишет grazia.fr.

Научные доказательства эффективности

Исследователи провели эксперимент с участием 243 пожилых людей. После пяти месяцев регулярных занятий участники отметили значительное улучшение мышечной силы, кардиореспираторной функции и снижение артериального давления. По сравнению с теми, кто занимался ходьбой в постоянном темпе, участники, следовавшие методу "3-3", показали более выраженные результаты.

Преимущества для здоровья и настроения

Американский гастроэнтеролог Саураб Сетхи, который популяризирует этот метод, отмечает его положительное влияние на моральное состояние. Регулярные занятия помогают стабилизировать настроение, снизить уровень стресса, улучшить сон и укрепить иммунитет. Кроме того, интервальная ходьба щадит суставы, что делает её более доступной для пожилых людей по сравнению с бегом.

Для тех, кто хочет усложнить тренировку, можно добавить элементы, такие как подъёмы по лестнице или работа с мышцами живота и промежности. Это поможет оптимизировать эффект, не перегружая организм.

Метод "3-3" — это простой и эффективный способ поддерживать здоровье после 60 лет. Чередующийся ритм, доступность и научно доказанная польза делают его привлекательным для пожилых людей по всему миру. Этот метод позволяет перезапустить сердце короткими циклами, улучшить физическую форму и общее самочувствие, не выходя за пределы своих возможностей.

Уточнения

Ходьба́ — способ передвижения организма (человека или иного существа), либо подражающего ему механизма; осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
