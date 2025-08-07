Больше, чем просто прогулка: как превратить пляж в персональный спортзал без усилий

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Летом прогулки становятся особенно популярными. Мы отправляемся на пляж, гуляем по городу или просто наслаждаемся свежим воздухом после ужина. Но мало кто задумывается, что от поверхности, по которой мы ходим, зависит, насколько эффективной будет наша прогулка. Оказывается, что ходьба по песку может сжигать вдвое больше калорий, чем обычная ходьба по асфальту.

Белый песок
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Белый песок

Почему ходьба по песку так эффективна?

Песок — это нестабильная поверхность, которая требует больше усилий для каждого шага. Стопа проваливается, что нарушает равновесие тела и заставляет мышцы работать интенсивнее. В отличие от асфальта, который остается неподвижным, песок оказывает мягкое, но постоянное сопротивление. Это приводит к тому, что каждый шаг требует больше энергии, а тело задействует больше мышц.

Исследования показывают, что ходьба по асфальту в среднем сжигает около 3,5 ккал в минуту. А вот на песке этот показатель может достигать 7-9 ккал в минуту. Это означает, что за одно и то же время прогулки по песку вы потратите больше калорий, чем на ровной поверхности, пишет grazia.fr.

Как выбрать правильный песок для тренировки?

Влажный песок на побережье обычно более мягкий и обеспечивает более плавное движение. Он подходит для тех, кто хочет постепенно восстановить физическую форму или просто насладиться прогулкой. Однако для тех, кто стремится к более интенсивной тренировке, сухой песок будет более эффективным. Его неустойчивость заставляет тело постоянно подстраиваться, что увеличивает нагрузку на мышцы.

Важно помнить, что ходьба по песку щадит суставы. Углубление в песок амортизирует удары, что снижает нагрузку на колени и лодыжки. Это делает такую тренировку доступной даже для людей с повышенной чувствительностью или для новичков.

Как сделать прогулки по пляжу полезными?

Для того чтобы прогулки по пляжу приносили максимальную пользу, не нужно ничего сложного. Просто наденьте удобную одежду и отправляйтесь в путь в своем темпе. Можно даже ходить босиком, чтобы укрепить мышцы стопы и улучшить проприоцепцию — ощущение положения тела в пространстве.

Главное — держать прямую осанку, подстраивать темп под дыхание и наслаждаться видами. Прогулки по пляжу не требуют никаких специальных приспособлений или технологий. Они доступны всем и не имеют побочных эффектов.

Прогулки по пляжу — новая летняя фитнес-привычка

Прогулки по пляжу могут стать отличным дополнением к вашему летнему отдыху. Они не только приносят удовольствие, но и помогают поддерживать физическую форму. Вы получаете кардиостимуляцию, глубокую проработку мышц и ускоренный расход калорий — все это без необходимости посещать спортзал или покупать дорогое оборудование.

Попробуйте сделать прогулки по пляжу своей новой летней привычкой. Это простой и эффективный способ улучшить самочувствие и провести время с пользой для здоровья.

Уточнения

Песо́к — рыхлая осадочная горная порода, состоящий из зёрен горных пород размером от 0,05 до 2 мм (псаммиты). 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
