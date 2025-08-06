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Мужчины, внимание: эти простые замены в фитнесе вернут вам форму

Мужской фитнес: замените сложные упражнения этими 4 простыми альтернативами
2:03
Спорт

Мужское тело стремится к комфорту и покою после долгого рабочего дня. Уставая на работе или в офисе, оно предпочитает отдыхать на диване или в кафе. Это характерно для всех мужчин в современном мире. Даже если у вас накачанные мышцы, они могут терять форму из-за недостатка активности. И это опасно: боль, травмы и потеря формы могут стать последствиями.

Мужчина приседает со штангой
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина приседает со штангой

У вас есть несколько месяцев до начала летнего сезона, когда можно будет наслаждаться пляжем. Используйте это время, чтобы улучшить свою физическую форму. Независимо от того, новичок вы или опытный спортсмен, вы сможете достичь отличных результатов.

Попробуйте заменить сложные упражнения на более простые и эффективные

  1. Вместо приседаний со штангой: приседания на одной ноге
    Приседания со штангой хорошо развивают мышцы ног и ягодиц, но могут вызывать боль в спине и бедрах. Попробуйте приседания на одной ноге. Это упражнение снижает нагрузку на позвоночник и бедра, но сохраняет эффективность для мышц ног.
  2. Вместо берпи: прыжки с гирей. Берпи — это сложное упражнение, которое требует много энергии. Но есть более простая альтернатива — прыжки с гирей. Это упражнение также развивает мышцы ног, ягодиц и пресса, а также улучшает работу сердечно-сосудистой системы.
  3. Вместо становой тяги: гиперэкстензия. Становая тяга — отличное упражнение для спины и ног, но оно может быть сложным для новичков. Гиперэкстензия — более простое упражнение, которое укрепляет нижнюю часть спины и ягодицы.
  4. Вместо отжиманий на брусьях: отжимания с колен. Отжимания на брусьях — отличное упражнение для грудных мышц и трицепсов, но они могут быть сложными для новичков. Отжимания с колен — более простая альтернатива, которая также развивает мышцы рук и груди.

Уточнения

Приседа́ния — одно из базовых упражнений (в пауэрлифтинге); выполняющий упражнение приседает и затем встаёт, возвращаясь в положение стоя. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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