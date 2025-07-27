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Маленький шаг — большая ошибка: как пробежка может перевернуть ход матча

Пробежка в баскетболе: нарушение при более двух шагах с мячом, объясняет тренер
1:45
Спорт

Пробежка — одно из самых спорных и часто обсуждаемых нарушений в баскетболе. Хотя правила четко определяют, когда фиксировать пробежку, судьи часто могут пропустить это нарушение, что вызывает недовольство среди игроков и тренеров. Давайте разберемся, что такое пробежка, как она определяется и как её избежать.

баскетбол
Фото: Wikipedia by MarcoCrupi is licensed under GNU Free Documentation License
баскетбол

Что такое пробежка

В баскетболе игрок может передвигаться с мячом по площадке только если он ведет мяч, то есть отбивает его от паркета. После приема мяча от партнера ему разрешается сделать не более двух шагов, после чего он должен либо отдать пас, либо выполнить бросок, либо начать новое ведение.

При завершении ведения игрок также может сделать не более двух шагов, а затем нужно либо бросить мяч, либо отдать пас.

Если игрок делает больше шагов, чем разрешено, судья фиксирует пробежку и останавливает игру. Мяч передается сопернику, который вводит его из-за боковой линии рядом с местом нарушения. Это может серьезно повлиять на ход игры, так как команда теряет мяч и не может продолжить атаку.

Как судьи определяют пробежку

В интернете часто можно встретить упрощенную трактовку правил, согласно которой нарушение фиксируется, если игрок сделал больше двух шагов с мячом. Однако на практике есть ситуации, когда игроку фактически разрешены три шага. Это связано с тем, что при ведении и смене опорной ноги судьи часто дают дополнительное время для завершения движения. Поэтому важно следить за тем, как правильно фиксируется шаг и как игрок использует свое ведение.

Уточнения

Парке́т — вид деревянного покрытия. В зависимости от типа исполнения паркетных плашек различают: штучный паркет, щитовой и наборный.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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