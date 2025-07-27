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Как укрепить плечи и улучшить осанку с помощью одного упражнения — не пропустите этот метод

Жим штанги стоя: тренеры рекомендуют это упражнение для укрепления верхней части тела и осанки
2:17
Спорт

Жим штанги стоя — одно из самых эффективных упражнений для тренировки плеч и верхней части тела. Это классическое движение помогает развить мускулистый верх, улучшает подвижность плечевых суставов и делает осанку более ровной. Давайте разберемся, как правильно выполнять этот жим и какие ошибки стоит избегать.

Жим штанги стоя
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Жим штанги стоя

Какие мышцы работают при жиме штанги стоя

Жим штанги стоя (или армейский жим) активно задействует:

  • Дельтовидные мышцы — они получают основную нагрузку.

  • Трицепсы — помогают в разгибании рук.

  • Верхняя часть грудных мышц — тоже вовлекается в процесс.

Сочетание работы этих мышц способствует созданию мускулистого верха тела и расширяет плечи.

Основные преимущества жима штанги стоя

Развитие мышц верхней части тела

Основная нагрузка приходится на дельтовидные мышцы, но также активно работают трицепсы и грудные. Это позволяет формировать красивую и сильную верхнюю часть тела.

Укрепление суставов

При правильной технике упражнения улучшается состояниелоктевых и плечевых суставов. Это также способствует увеличению диапазона движения в плечах и верхней части спины, что благоприятно сказывается на здоровье позвоночника и кровообращении в шейном отделе.

Поддержка осанки

Сильные дельтовидные и трицепсы помогают лучше поддерживать позвоночник, что облегчает повседневные нагрузки и снижает напряжение в шее при поднятии тяжестей.

Универсальность упражнения

Жим штанги стоя — это многофункциональное движение, которое используют не только любители для тренировки верхней части тела, но и профессиональные спортсмены, такие как пауэрлифтеры, бодибилдеры, боксеры, борцы и волейболисты.

Противопоказания

Перед тем как приступить к жиму штанги стоя, важно проконсультироваться с врачом, особенно если у вас есть следующие состояния:

  • Сердечно-сосудистые заболевания

  • Заболевания легких

  • Травмы или заболевания опорно-двигательного аппарата

Также следует избегать интенсивных нагрузок при наличии острых инфекций или высокой температуры.

Уточнения

Шта́нга (от нем. Stange — "стержень, прут") — спортивный снаряд для поднятия веса в тяжёлой атлетике и пауэрлифтинге.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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