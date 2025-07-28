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Похудение без истощающих тренировок: как малые шаги и правильная еда изменят ваше тело

Диета с дефицитом калорий является основным фактором для потери веса, подтверждают исследования
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Спорт

Если вы стремитесь улучшить форму, то перед вами всегда два выбора: изменить рацион питания или увеличить физическую активность. Но что же действительно помогает достичь лучших результатов? Давайте разберемся, что будет эффективнее для вашей цели.

Спорт
Фото: flickr.com by Jeff Drongowski from Los Angeles, CA, USA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Спорт

Диета — ключевой фактор для потери веса

Когда речь идет о снижении веса, основное внимание стоит уделить диете. Это не означает, что нужно отказываться от тренировок, но важно понимать: основу потери веса составляет дефицит калорий. Это значит, что для того, чтобы худеть, вы должны потреблять меньше калорий, чем тратите.

Когда организм ощущает дефицит, он начинает использовать свои внутренние ресурсы, в том числе расщепляя жировые клетки. Этот процесс лежит в основе всех диет — будь то кето, палео или интервальное голодание. Важный принцип для всех них — это дефицит калорий. Даже незначительное снижение потребления калорий на 200-350 в день может привести к стабильной потере веса, без эффекта "йо-йо".

Роль спорта в процессе похудения

Многие думают, что для достижения желаемых результатов нужно изнурять себя часами в тренажерном зале, но это не всегда так. Исследования показывают, что для потери веса тренировки не всегда оказывают такого значительного эффекта. Например, в одном из исследований, проведенном в американском Центре биомедицинских исследований Пеннингтона, испытуемые, которые занимались спортом по 30 минут в день, не показали лучших результатов, чем те, кто занимался в два раза меньше.

Почему так происходит? Всё дело в психологическом аспекте: после интенсивной тренировки многие люди подсознательно начинают вознаграждать себя за усилия — например, едой, что нивелирует эффект от физической активности.

Малые, но частые движения — тоже играют роль

Однако стоит помнить, что активность вне тренировок тоже имеет значение. Термогенез активности, не зависящий от вида спорта, включает все виды движения — от прогулок до повседневных домашних дел. Это может сжигать огромное количество калорий. Например, обычная ходьба на работу, уборка дома или поднятие тяжестей во время покупок могут привести к значительным расходам энергии. Если вы постоянно двигаетесь, ваш организм будет сжигать калории, даже не осознавая этого.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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