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Перестаньте обманывать себя: как победить пристрастие к еде без строгих диет, сохраняя вкус жизни

Как правильно уменьшить количество пищи: советы диетологов
3:20
Спорт

Залог стройной фигуры — это правильное питание, но что мы на самом деле имеем в виду, говоря «правильное питание»? Конечно, многие из нас слышали советы о том, чтобы есть меньше калорий, следовать диетам с минимальным количеством пищи и ограничиваться лишь "полезными" продуктами. Однако, реальность такова, что такие строгие диеты часто приводят к срывам и нездоровым отношениям с едой. Мы начинаем с нетерпением ожидать "праздник живота" после недельных усилий с голоданием.

Переедание
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Переедание

Переедание — это не просто проблема лишнего веса. Это комплексная зависимость, которую важно решать как можно скорее. В противном случае, регулярное переедание станет привычкой, и избавиться от нее будет все сложнее. Для того чтобы победить пристрастие к еде, вовсе не нужно морить себя голодом. Достаточно следовать простым рекомендациям, чтобы обуздать аппетит и начать есть меньше.

12 хитростей, которые помогут вам начать есть меньше

  1. Жажда или голод? Если после еды вы снова чувствуете голод, возможно, вы просто хотите пить. Пейте воду и подождите несколько минут. Если голод не исчезнет — ешьте.

  2. Регулярность — ключ к успеху. Питайтесь в одно и то же время. Со временем ваш организм привыкнет к режиму, и «голод» будет приходить по расписанию.

  3. Меняйте посуду. Чтобы уменьшить порции, попробуйте есть из маленьких тарелок. Порция будет казаться больше, и вы будете есть меньше.

  4. Ешьте медленно. Привычка есть быстро может привести к перееданию, потому что мозг не успевает отреагировать вовремя на насыщение. Старайтесь пережевывать каждый кусочек.

  5. Не морите себя голодом вечером. Нет смысла строго ограничивать себя после 18:00. Лучше избегать еды за 3-4 часа до сна.

  6. Избегайте отвлечений. Пища, съедаемая перед экраном, приводит к перееданию. Отключите гаджеты во время еды, чтобы контролировать порции.

  7. Цвет посуды имеет значение. Исследования показали, что цвет тарелки влияет на аппетит. Черные и темные тарелки могут помочь вам быстрее насытиться, а вот белые или красные наоборот — усиливают аппетит.

  8. Дробное питание. Вместо того чтобы есть два раза в день, лучше попробуйте питаться 5-6 раз. Это поможет избежать переедания на ужин и нормализует обмен веществ.

  9. Чистите зубы. После еды почистите зубы — это не только забота о гигиене, но и способ избежать перекусов.

  10. Сделайте кухню «чистым» пространством. Храните нездоровую пищу вне поля зрения, а на видном месте пусть будут фрукты и овощи.

  11. Отвлекитесь от стресса. Вместо того чтобы заедать стресс, найдите хобби или занятие, которое поможет переключить внимание и избавиться от желания съесть что-то.

  12. Крепкий сон важен. Недосыпание может привести к усиленному аппетиту. Спите хотя бы 7-8 часов в сутки — это поможет вам контролировать голод.

Уточнения

Перееда́ние расстройство приёма пищи, представляющее собой чрезмерное употребление еды, приводящее к появлению лишнего веса, и являющееся реакцией на дистресс.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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