Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Путешествие без границ: как остаться на связи в отпуске без сюрпризов от оператора
Вредители и одиночная посадка часто становятся причиной отсутствия плодов на абрикосе
Тренировки меняют организм за 12 месяцев: физиология и трансформация
One Pedal Driving помогает водителям экономить энергию и уменьшать усталост
Лебеди образуют устойчивые пары, но не всегда сохраняют их на всю жизнь
Рассрочка вместо кредита: как россияне обзаводятся отпуском
Диетологи рекомендуют: быстрые и здоровые ужины за 15 минут из двух ингредиентов
Раскопки в королевской часовне Тауэра раскрыли неизвестные факты истории
Что нужно сделать перед переездом: советы по организации и упаковке вещей

Когда тело противится: можно ли тренироваться при мигрени и какие виды спорта помогут

Тренировки при мигрени безопасны с умеренной нагрузкой, говорит врач Хельге Рипенхоф
2:14
Спорт

Мигрень — это не просто головная боль, а настоящая проблема, сопровождающаяся тошнотой, головокружением и повышенной чувствительностью к свету и звукам. Многие задаются вопросом: можно ли заниматься спортом при таких симптомах или это усугубит ситуацию? По словам врача спортивной медицины Хельге Рипенхоф, физические упражнения могут быть полезными даже при мигрени, но подходить к выбору вида спорта нужно очень осторожно.

Фитнес выгорание
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Фитнес выгорание

Мигрень или обычная головная боль

Как отличить мигрень от обычной головной боли? Мигрень часто ощущается как пульсация с одной стороны головы и сопровождается такими симптомами, как тошнота, рвота и светочувствительность.

"Мигрень — это больше, чем просто головная боль", — говорит Рипенхоф.

Это заболевание может сопровождаться аурой, при которой пациент видит вспышки света перед глазами. В отличие от обычной головной боли, которая часто бывает тупой и давящей, мигрень обычно острая и пульсирующая.

Спорт при мигрени: что можно, а что нельзя

Если вы страдаете от мигрени, но хотите продолжать тренироваться, важно выбирать умеренные виды физической активности. Силовые тренировки могут усугубить симптомы мигрени, так как повышают уровень стресса в организме и увеличивают нагрузку на мышцы, что может вызвать дефицит энергии в мозге.

"Во время силовых тренировок уровень стресса в организме существенно повышается, что может привести к снижению сахара в крови и усилению мигрени", — объясняет Хельге Рипенхоф.

Советы для безопасных тренировок

Чтобы минимизировать риски, придерживайтесь следующих рекомендаций:

  • Выбирайте умеренную нагрузку: такие виды спорта, как плавание или йога, подходят лучше всего.

  • Не тренируйтесь натощак: важно поддерживать уровень сахара в крови. Завтрак с углеводами, например овсянка или картофель, поможет избежать дефицита энергии.

  • Правильное питание перед тренировкой: высокое потребление углеводов поможет предотвратить истощение организма и снизить риск появления мигрени.

Уточнения

Мигрень (фр. migraine) — форма первичной головной боли, проявляющаяся периодическими приступами, типичными признаками которой являются односторонняя локализация, пульсирующий характер и фонофобия.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Популярное
26 июля: последняя жертва инквизиции, кубинская революция и Собор Архангела Гавриила

26 июля 1826 года в Валенсии казнен учитель Каэтано Риполь — последняя жертва инквизиции. Какими еще историческими событиями знаменит этот день?

26 июля: последняя жертва инквизиции, кубинская революция и Собор Архангела Гавриила
Несколькими пожилыми деятелями Кракова основан Клуб лысых… — писала газета Новости дня 26 июля 1902 года
Несколькими пожилыми деятелями Кракова основан Клуб лысых… — писала газета Новости дня 26 июля 1902 года
27 июля: новый Титаник, авиакатастрофа во Львове и игры в Лондоне
Крики в честь победителей смешивались с истериками женщин… — писала газета Биржевые новости 27 июля 1908 года
На Украине идёт война силовиков, которые стали политиками. Это уже агония государства Любовь Степушова Монодиеты не приводят к стабильному снижению веса — что нужно знать Игорь Буккер
Последние материалы
Домашние тренировки могут быть такими же эффективными, как занятия в зале, утверждают тренеры
Поедание травы может указывать на дефицит клетчатки в рационе собаки
Крапива и одуванчик укрепляют растения и ускоряют созревание урожая
Неожиданные переключения радио: функции TA, PTY и AF могут повлиять на работу устройства
Почему Ксения Бородина сохранила фамилию Омарова после нового брака?
Новый препарат продлевает жизнь пациентам с раком на 40%
Главный туристический миф Италии развенчан: легенда, которую не все любят
Утренний комплекс упражнений для лица: помогает уменьшить отеки и повысить тонус
Повара рекомендуют: свиная шея на гриле с душистыми специями и чесноком
Глобальное потепление уничтожает основания домов в Александрии
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.