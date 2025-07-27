Когда тело противится: можно ли тренироваться при мигрени и какие виды спорта помогут

Тренировки при мигрени безопасны с умеренной нагрузкой, говорит врач Хельге Рипенхоф

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Мигрень — это не просто головная боль, а настоящая проблема, сопровождающаяся тошнотой, головокружением и повышенной чувствительностью к свету и звукам. Многие задаются вопросом: можно ли заниматься спортом при таких симптомах или это усугубит ситуацию? По словам врача спортивной медицины Хельге Рипенхоф, физические упражнения могут быть полезными даже при мигрени, но подходить к выбору вида спорта нужно очень осторожно.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Фитнес выгорание

Мигрень или обычная головная боль

Как отличить мигрень от обычной головной боли? Мигрень часто ощущается как пульсация с одной стороны головы и сопровождается такими симптомами, как тошнота, рвота и светочувствительность.

"Мигрень — это больше, чем просто головная боль", — говорит Рипенхоф.

Это заболевание может сопровождаться аурой, при которой пациент видит вспышки света перед глазами. В отличие от обычной головной боли, которая часто бывает тупой и давящей, мигрень обычно острая и пульсирующая.

Спорт при мигрени: что можно, а что нельзя

Если вы страдаете от мигрени, но хотите продолжать тренироваться, важно выбирать умеренные виды физической активности. Силовые тренировки могут усугубить симптомы мигрени, так как повышают уровень стресса в организме и увеличивают нагрузку на мышцы, что может вызвать дефицит энергии в мозге.

"Во время силовых тренировок уровень стресса в организме существенно повышается, что может привести к снижению сахара в крови и усилению мигрени", — объясняет Хельге Рипенхоф.

Советы для безопасных тренировок

Чтобы минимизировать риски, придерживайтесь следующих рекомендаций:

Выбирайте умеренную нагрузку : такие виды спорта, как плавание или йога, подходят лучше всего.

Не тренируйтесь натощак : важно поддерживать уровень сахара в крови. Завтрак с углеводами, например овсянка или картофель, поможет избежать дефицита энергии.

Правильное питание перед тренировкой: высокое потребление углеводов поможет предотвратить истощение организма и снизить риск появления мигрени.

Уточнения

Мигрень (фр. migraine) — форма первичной головной боли, проявляющаяся периодическими приступами, типичными признаками которой являются односторонняя локализация, пульсирующий характер и фонофобия.

