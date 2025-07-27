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Тренируйтесь умнее, а не больше: как минимальные усилия дадут вам максимальный результат

Новый подход в тренировках: один подход эффективен для роста мышц, утверждают ученые
1:46
Спорт

Хотите нарастить мышцы и улучшить силу быстрее? Новый подход в тренировках утверждает, что для этого достаточно всего одного подхода. Исследования подтверждают, что тренировки с минимальными усилиями дают такие же результаты, как многоподходовые.

приседания с гирей девушка
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
приседания с гирей девушка

Как это работает

В последние годы популярна идея минимальной эффективной дозы для наращивания мышечной массы и силы. В исследовании ученые доказали, что тренировки с одним подходом могут быть такими же эффективными, как и многоподходовые тренировки. Это значит, что можно тренироваться умнее и быстрее, не тратя время на лишние повторения.

О чем это исследование

В исследовании участвовали 42 человека, которые выполняли программу тренировок дважды в неделю в течение восьми недель. В рамках программы проводились 9 упражнений, таких как подтягивания, приседания и жимы. Одну группу попросили тренироваться до мышечного отказа, в другой группе использовалась методика с двумя повторениями в резерве (RIR 2). Результаты показали, что обе группы достигли значительного прогресса.

Результаты

Обе группы продемонстрировали рост мышечной массы, улучшение выносливости и силы. Отличие между группами было минимальным, что подтверждает эффективность тренировки с одним подходом. Мышцы росли, а сила увеличивалась даже при меньшем объеме тренировок.

Выводы

Тренировка с одним подходом — отличный выбор для тех, кто ограничен во времени. Этот метод позволяет достичь отличных результатов без лишних затрат времени. Мышцы растут, а сила увеличивается — с минимальными усилиями.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. "мы́шка") — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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