Маленькая фитнес-резинка — большие результаты: 3 упражнения для идеального тела

Фитнес-резинка — это идеальный инвентарь для тренировки в любом месте: в зале, дома или даже в поездке. Она занимает минимум места и даёт возможность разнообразить тренировку, а благодаря различным уровням сопротивления можно подобрать оптимальную нагрузку.
Это упражнение в первую очередь нагружает грудные мышцы, а также активно работают трицепсы и передняя часть дельтовидных мышц. Для выполнения используйте эспандер-петлю.
Как выполнять:
Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Закрепите фитнес-резинку за спиной, в области лопаток, и обхватите концы руками.
Согните руки в локтях и поднимите их под углом 45 градусов. Лопатки сведены, спина прямая.
На выдохе вытяните руки вперед, растягивая резинку.
На вдохе вернитесь в исходное положение, контролируя движение и не округляя спину.
Это упражнение развивает среднюю и малую ягодичные мышцы. Также для стабилизации тела активно работают мышцы живота. Для выполнения понадобится короткая резинка-кольцо.
Как выполнять:
Зафиксируйте резинку чуть выше стоп на ногах. Лягте на спину, руки вытянуты вдоль тела.
Слегка согните ноги в коленях и поднимите их вверх, колени немного развернуты наружу.
На выдохе разведите ноги в стороны, растягивая резинку.
На вдохе медленно вернитесь в исходное положение.
Это упражнение эффективно тренирует ягодицы и заднюю поверхность бедра. Для выполнения используйте короткую резинку-кольцо.
Как выполнять:
Закрепите резинку на бедрах чуть выше колен. Встаньте на ладонях и коленях, руки под плечами, колени под тазобедренными суставами.
На выдохе поднимите согнутую ногу вверх, растягивая резинку, следите, чтобы корпус оставался неподвижным.
На вдохе медленно опустите ногу и вернитесь в исходное положение.
Эти упражнения с фитнес-резинками помогут вам проработать все группы мышц, не выходя из дома, и достигать отличных результатов.
Тренажёр (от англ. train — воспитывать, обучать, тренировать) — механическое, программное, электрическое устройство, искусственно имитирующее различные виды и типы нагрузки или обстоятельства (ситуацию).
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