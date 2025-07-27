Маленькая фитнес-резинка — большие результаты: 3 упражнения для идеального тела

Жим перед собой с фитнес-резинкой: прокачиваем грудные и плечевые мышцы — рекомендации тренера

2:23 Your browser does not support the audio element. Спорт

Фитнес-резинка — это идеальный инвентарь для тренировки в любом месте: в зале, дома или даже в поездке. Она занимает минимум места и даёт возможность разнообразить тренировку, а благодаря различным уровням сопротивления можно подобрать оптимальную нагрузку.

Фото: Designed be Freepik by user18526052, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка делает ягодичный мостик

Жим перед собой

Это упражнение в первую очередь нагружает грудные мышцы, а также активно работают трицепсы и передняя часть дельтовидных мышц. Для выполнения используйте эспандер-петлю.

Как выполнять:

Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Закрепите фитнес-резинку за спиной, в области лопаток, и обхватите концы руками. Согните руки в локтях и поднимите их под углом 45 градусов. Лопатки сведены, спина прямая. На выдохе вытяните руки вперед, растягивая резинку. На вдохе вернитесь в исходное положение, контролируя движение и не округляя спину.

Разведение ног лежа

Это упражнение развивает среднюю и малую ягодичные мышцы. Также для стабилизации тела активно работают мышцы живота. Для выполнения понадобится короткая резинка-кольцо.

Как выполнять:

Зафиксируйте резинку чуть выше стоп на ногах. Лягте на спину, руки вытянуты вдоль тела. Слегка согните ноги в коленях и поднимите их вверх, колени немного развернуты наружу. На выдохе разведите ноги в стороны, растягивая резинку. На вдохе медленно вернитесь в исходное положение.

Разгибание бедра в позе четырехугольника

Это упражнение эффективно тренирует ягодицы и заднюю поверхность бедра. Для выполнения используйте короткую резинку-кольцо.

Как выполнять:

Закрепите резинку на бедрах чуть выше колен. Встаньте на ладонях и коленях, руки под плечами, колени под тазобедренными суставами. На выдохе поднимите согнутую ногу вверх, растягивая резинку, следите, чтобы корпус оставался неподвижным. На вдохе медленно опустите ногу и вернитесь в исходное положение.

Эти упражнения с фитнес-резинками помогут вам проработать все группы мышц, не выходя из дома, и достигать отличных результатов.

Уточнения

Тренажёр (от англ. train — воспитывать, обучать, тренировать) — механическое, программное, электрическое устройство, искусственно имитирующее различные виды и типы нагрузки или обстоятельства (ситуацию).

