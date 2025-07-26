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Турник как кузница силы: откройте для себя упражнения, которые сделают вас "стальной машиной"

Классические подтягивания: эффективное упражнение для спины и рук, комментируют специалисты по фитнесу
Спорт

Турник — это один из самых доступных и эффективных снарядов для тренировки. Он помогает развивать мышцы спины, рук, груди и пресса, улучшать силу и выносливость. Если вы хотите прокачать своё тело, вот несколько упражнений, которые можно выполнять на турнике.

подтягивания на турнике
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
подтягивания на турнике

Активный вис

Это одно из самых простых и полезных статических упражнений. Оно развивает силу хвата и мышцы корпуса. Это идеальный старт для новичков, которые не могут сразу выполнить более сложные элементы.

Как выполнять:

  1. Возьмитесь за турник прямым хватом на ширине плеч или немного шире.

  2. Оторвите ноги от земли и выполните вис, стараясь удержать тело неподвижным.

  3. Руки должны быть выпрямлены, плечи напряжены, лопатки сведены и опущены.

  4. Удерживайте положение как можно дольше.

Классические подтягивания

Подтягивания — это классика, которая активно работает с трапециевидными и широчайшими мышцами спины, а также с бицепсами и трицепсами. Также в подтягиваниях статично работают мышцы пресса.

Как выполнять:

  1. Возьмитесь за турник прямым хватом, руки на ширине плеч.

  2. На выдохе согните локти и подтяните себя вверх.

  3. Стремитесь поднять подбородок выше перекладины.

  4. В верхней точке лопатки должны быть максимально сведены.

  5. На вдохе медленно опуститесь в исходное положение.

Отжимания на турнике

Это упражнение развивает грудные и плечевые мышцы. Оно сложнее обычных отжиманий, так как нагрузка в основном ложится на руки.

Как выполнять:

  1. Примите положение упора на перекладине.

  2. Согните руки и опустите грудь вниз до касания с перекладиной.

  3. На выдохе отожмитесь, выпрямляя руки.

Эти упражнения помогут вам развить не только силу, но и выносливость. Главное — тренироваться регулярно и следить за техникой!

Уточнения

Подтягивания — базовое физическое упражнение, развивающее группы мышц верхней части тела: широчайшую, бицепсы, брахиалис, предплечья.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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