Не всё так жирно, как кажется: свинина может стать частью здорового рациона – без вреда для фигуры

Свинина часто воспринимается как самое жирное мясо, но это заблуждение. Давайте разберемся, почему она не всегда такая жирная, как кажется, и чем может быть полезна для здоровья.
Многие считают, что свинина всегда жирнее, чем говядина или баранина. Но на самом деле всё зависит от того, какую часть туши выбрать и какая у свиньи порода. В свинине есть как очень жирные, так и почти безжировые куски. Например, свиная вырезка содержит всего около 7 г жира на 100 г, что сопоставимо с говядиной или курицей.
Свиной жир легко плавится и придает мясу сочность, что делает блюда вкусными. Но умеренное потребление животных жиров не только не вредно, но и полезно. Жиры — это источник энергии и незаменимых жирных кислот. Свиной жир содержит мононенасыщенные жиры, которые считаются "хорошими" для здоровья сосудов.
Свинина может быть менее жирной, чем принято думать. Постные части свинины по содержанию жира сравнимы с говядиной и курицей, а в некоторых аспектах даже превосходят их. Свиной жир полезен, а холестерина в нём меньше. Главное — правильно выбирать части мяса и избегать избытка жира.
Свини́на — кулинарное и промышленное наименование мяса свиней.
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