Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Белая медведица не ест восемь месяцев, обеспечивая выживание своих детёнышей
The Henley Passport Index назвал паспорт Сингапура самым сильным в 2025 году
Мятное масло: дешевый и эффективный способ борьбы с мышами в вашем доме
Как оформить клумбу, чтобы она не сдалась под палящим солнцем, — советы специалистов
Автоэксперт разъяснил, что масло чернеет из-за низкокачественного топлива
Воздушная фокачча: бабушкин рецепт с секретным ингредиентом удивит вас
Илон Маск анонсировал запуск роботакси, но Tesla сталкивается с барьерами
Южная Моравия за два дня: пять направлений, где один уик-энд превратится в мини-отпуск
Идеальная укладка для работы: 4 простые причёски в офис, которые экономят время

Не всё так жирно, как кажется: свинина может стать частью здорового рациона – без вреда для фигуры

Свинина: содержание жира и польза для здоровья
1:24
Спорт

Свинина часто воспринимается как самое жирное мясо, но это заблуждение. Давайте разберемся, почему она не всегда такая жирная, как кажется, и чем может быть полезна для здоровья.

Свинина
Фото: Designed by Freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Свинина

Миф или правда

Многие считают, что свинина всегда жирнее, чем говядина или баранина. Но на самом деле всё зависит от того, какую часть туши выбрать и какая у свиньи порода. В свинине есть как очень жирные, так и почти безжировые куски. Например, свиная вырезка содержит всего около 7 г жира на 100 г, что сопоставимо с говядиной или курицей.

Чем полезен свиной жир

Свиной жир легко плавится и придает мясу сочность, что делает блюда вкусными. Но умеренное потребление животных жиров не только не вредно, но и полезно. Жиры — это источник энергии и незаменимых жирных кислот. Свиной жир содержит мононенасыщенные жиры, которые считаются "хорошими" для здоровья сосудов.

Свинина может быть менее жирной, чем принято думать. Постные части свинины по содержанию жира сравнимы с говядиной и курицей, а в некоторых аспектах даже превосходят их. Свиной жир полезен, а холестерина в нём меньше. Главное — правильно выбирать части мяса и избегать избытка жира.

Уточнения

Свини́на — кулинарное и промышленное наименование мяса свиней.

Популярное
26 июля: последняя жертва инквизиции, кубинская революция и Собор Архангела Гавриила

26 июля 1826 года в Валенсии казнен учитель Каэтано Риполь — последняя жертва инквизиции. Какими еще историческими событиями знаменит этот день?

26 июля: последняя жертва инквизиции, кубинская революция и Собор Архангела Гавриила
Несколькими пожилыми деятелями Кракова основан Клуб лысых… — писала газета Новости дня 26 июля 1902 года
Несколькими пожилыми деятелями Кракова основан Клуб лысых… — писала газета Новости дня 26 июля 1902 года
27 июля: новый Титаник, авиакатастрофа во Львове и игры в Лондоне
Крики в честь победителей смешивались с истериками женщин… — писала газета Биржевые новости 27 июля 1908 года
На Украине идёт война силовиков, которые стали политиками. Это уже агония государства Любовь Степушова Монодиеты не приводят к стабильному снижению веса — что нужно знать Игорь Буккер
Последние материалы
The Henley Passport Index назвал паспорт Сингапура самым сильным в 2025 году
Мятное масло: дешевый и эффективный способ борьбы с мышами в вашем доме
Как оформить клумбу, чтобы она не сдалась под палящим солнцем, — советы специалистов
Автоэксперт разъяснил, что масло чернеет из-за низкокачественного топлива
Воздушная фокачча: бабушкин рецепт с секретным ингредиентом удивит вас
Илон Маск анонсировал запуск роботакси, но Tesla сталкивается с барьерами
Южная Моравия за два дня: пять направлений, где один уик-энд превратится в мини-отпуск
Идеальная укладка для работы: 4 простые причёски в офис, которые экономят время
Грейпфрут — идеальный перекус перед сном, способствующий улучшению метаболизма
Аврора Киба подобрала Григорию Лепсу идеальный подарок
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.