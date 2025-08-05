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Секрет похудения от тренера: 60% времени – этому типу тренировок

Как правильно худеть: советы по тренировкам и питанию от эксперта
2:26
Спорт

Как правильно организовать тренировки и питание для эффективного похудения.

тренировка
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
тренировка

В видео на YouTube-канале Athlean-X тренер Джефф Кавальер делится ценными рекомендациями для тех, кто хочет похудеть или улучшить физическую форму. Он подчёркивает, что для достижения результатов важен простой и последовательный подход.

Кавальер предлагает комплексный план, основанный на балансе между потреблением калорий и их расходом во время тренировок. Рассмотрим его основные шаги.

Какие упражнения помогут сжигать калории?

Хотя бег и другие аэробные тренировки эффективно сжигают калории, Кавальер рекомендует отводить 60% времени силовым упражнениям. Оставшиеся 40% можно распределить между аэробикой и упражнениями на улучшение физической формы.

Основная идея заключается в том, что силовые тренировки не только способствуют сжиганию калорий во время выполнения, но и стимулируют рост мышечной массы. Это, в свою очередь, ускоряет метаболизм и помогает сжигать больше калорий даже в состоянии покоя. Поэтому важно выбирать упражнения, которые задействуют сразу несколько групп мышц.

Значение правильного питания

Ключевым аспектом похудения является питание. Кавальер подчёркивает, что физические упражнения не могут компенсировать неправильное питание. Независимо от интенсивности тренировок, важно контролировать количество потребляемых калорий.

Он рекомендует отдавать предпочтение продуктам, которые надолго сохраняют чувство сытости, например, яйцам. Это поможет избежать переедания и поддерживать баланс между потреблением и расходом калорий.

Необходимое количество белка и другие важные аспекты

Для тех, кто занимается силовыми тренировками с целью набора мышечной массы, важно потреблять достаточное количество белка. Оптимальная норма — 0,7-1 грамм белка на килограмм веса.

Ещё одна распространённая ошибка — полное исключение углеводов из рациона. Если вы привыкли к углеводам и резко отказываетесь от них, это может привести к срыву. Постепенное изменение привычек и сбалансированный подход к питанию помогут достичь лучших результатов.

Уточнения

Физи́ческая культу́ра (от греч. φύσις — «природа» и лат. cultura — «возделываю, обрабатываю землю», сокр. физкульту́ра, физра́, в школе — разг. физ-ра) — система спортивной деятельности, направленная на гармоничное развитие духовных и физических сил человека.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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