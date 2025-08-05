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Тренер Esquire раскрыл главный секрет подтянутого тела: сделайте это своей привычкой!

Главный фитнес-секрет: пересмотрите свой подход к тренировкам, и это изменит ваше представление о них
2:39
Спорт

Люк Уортингтон, известный персональный тренер и фитнес-редактор популярного британского журнала Esquire, делится своими эффективными советами для достижения подтянутого тела к новому сезону.

Домашняя тренировка для похудения
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Домашняя тренировка для похудения

Фокус на долгосрочные результаты

Чтобы построить подтянутое тело, важно не только изменить свои привычки в питании и тренировках, но и делать это на постоянной основе. Эти изменения должны стать частью вашей жизни, начиная с этого года и до старости. Хотя это может показаться сложным, советы Люка Уортингтона помогут вам сделать этот процесс проще и более эффективным.

Правильные тренировки для мозга и тела

"Ваша основная задача — задействовать мышцы, гормоны и работу мозга. Для этого нужно придерживаться плана тренировок, который активирует все эти системы", — говорит Уортингтон.

Он также подчёркивает важность дисциплины, настойчивости и упорства в достижении ваших целей.

Конкретные цели и специализация

Быть здоровым — это слишком общее понятие. Но если вы ставите перед собой конкретную цель, например, пробегать по 5 километров каждый день или выполнять силовые тренировки через день, ваш путь становится более чётким и направленным, отмечает тренер.

Измерение прогресса

Ваши тренировочные программы и результаты должны быть измеримыми. Это значит, что вы заранее определяете, какие мышцы будете тренировать, какие упражнения выполнять, с каким весом, сколько повторений и подходов. Важно подходить к тренировкам с самоотдачей и постепенно увеличивать нагрузку, советует Уортингтон.

Реалистичные цели и адаптация

"Будьте честны с собой. Например, в 40 лет я вряд ли смогу играть на позиции правого нападающего в команде Премьер-лиги", — говорит тренер.

Он подчёркивает важность постановки реалистичных целей, учитывая свой возраст, телосложение и личные сильные стороны, при этом поддерживая высокий уровень требований к себе.

Постоянство и адаптация к обстоятельствам

Достижение подтянутого тела — это процесс, который требует времени, но не бесконечен. Если вы хотите ускорить результаты, не прекращайте тренировки даже при нехватке времени или в поездках. Заменяйте запланированные тренировки упражнениями с собственным весом, если это необходимо. Это поможет вашему мозгу и телу оставаться в синхронизации и сосредоточиться на достижении цели, заключает Уортингтон.

Уточнения

Физи́ческая культу́ра (от греч. φύσις — «природа» и лат. cultura — «возделываю, обрабатываю землю», сокр. физкульту́ра, физра́, в школе — разг. физ-ра) — система спортивной деятельности, направленная на гармоничное развитие духовных и физических сил человека.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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