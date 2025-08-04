Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врач Бычкова: нормальная температура тела колеблется от 35,4 до 37,3 градуса
Цены на вторичное жильё в России вырастут на 5–7% по прогнозу "Метриум"
Почему нельзя наказывать кошку — объяснение поведения и советы по коррекции
Пассажир избил попутчика с панической атакой и попал в чёрный список авиакомпании Indigo
Свет, вода, зелень: философия душа в стиле зимнего сада
Народный фронт: Радар.НФ как инструмент гражданской обороны, скачали 1,5 млн россиян
Грузовики Dongfeng, FAW, Foton и Sitrak запрещены к продаже в РФ
Полина Диброва познакомила предполагаемого любовника с Пугачёвой
Исследование: молодые люди сильнее реагируют на негатив в интернете

6 ступеней к идеальным отжиманиям: фитнес-гуру поделился своим методом

Athlean-X: секрет эффективных отжиманий – прогрессивная перегрузка, а не количество
2:28
Спорт

Известный фитнес-тренер Джефф Кавальери, ведущий канала Athlean-X на YouTube, часто делится полезными советами о том, как поддерживать форму, не терять мотивацию и сохранять мышечную массу. В одном из своих видео он подробно рассказал о стратегии, которая поможет улучшить результаты в отжиманиях, независимо от вашего текущего уровня физической подготовки.

Отжимания на одной руке
Фото: freepik by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Отжимания на одной руке

Фитнес-челлендж без бесконечных повторений

Кавальери предлагает сосредоточиться не на количестве повторений, а на увеличении сложности упражнения.

"Если вы можете сделать 30 повторений в определённой вариации отжиманий, это сигнал к тому, чтобы перейти к более сложному варианту", — говорит тренер.

Это упражнение должно задействовать те же мышцы, но с большей нагрузкой, что поможет постепенно улучшать вашу физическую форму.

Программа прогрессивной перегрузки

  1. Согласно британскому журналу Esquire, Кавальери рекомендует новичкам начинать с отжиманий на коленях. Этот вариант снижает нагрузку на верхнюю часть тела и позволяет освоить правильную технику выполнения упражнения.
  2. Когда вы сможете без труда делать 30 отжиманий на коленях, переходите к классическим отжиманиям, полностью выпрямляя локти в верхней точке каждого повторения.
  3. Следующий этап — отжимания с поднятыми руками. В конце каждого повторения отрывайте руки от пола перед началом следующего. Это усложняет упражнение, так как требует больше контроля над телом.
  4. После того как вы сможете выполнить 30 повторений этого варианта, переходите к отжиманиям с паузами. В конце каждого повторения задерживайтесь в верхней точке на 3 секунды, прежде чем начать следующее.
  5. Далее — "полуторные" отжимания. С каждым повторением добавляйте дополнительное отжимание, поднимая туловище на полпути и возвращаясь в исходное положение между повторениями.
  6. Наконец, выполняйте медленные отжимания. На каждое повторение у вас должно уходить по 5 секунд на подъём и 5 секунд на возвращение в исходное положение.

Продвинутый уровень

Для тех, кто уже освоил эти варианты, Кавальери предлагает перейти к более сложным упражнениям, таким как отжимания "Человек-паук", которые требуют ещё большей координации и силы.

Уточнения

Отжима́ния — базовое физическое упражнение, выполняемое в планке и представляющее собой опускание-поднятие тела с помощью рук от пола (скамьи, стены). 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
У гигантского осьминога 9 мозгов и 3 сердца — он управляет каждой рукой отдельно
Домашние животные
У гигантского осьминога 9 мозгов и 3 сердца — он управляет каждой рукой отдельно Аудио 
Рецепт консервированных баклажанов с томатами на зиму
Еда и рецепты
Рецепт консервированных баклажанов с томатами на зиму Аудио 
Какой корм выбирают ветеринары для своих питомцев — мнение экспертов
Домашние животные
Какой корм выбирают ветеринары для своих питомцев — мнение экспертов Аудио 
Популярное
Глубже, чем когда-либо: новый спутник увидел невидимую Землю — кадры, которые меняют всё

Новый спутник Biomass впервые показывает, что скрыто под лесами, льдами и пустынями — от углерода до древней истории Земли.

Новый спутник зафиксировал объемы лесной массы и структуру ледников
Ветеринары предупредили: клещи угрожают домашним кошкам круглый год
Невидимый захватчик уже в доме: кошки страдают, а хозяева не догадываются
10 лет в приюте, и вдруг Ибица: как собака устроила себе отпуск, который изменил её жизнь навсегда
Корм для кошек, которому доверяют ветеринары — в чём их главный секрет
ЗиЛ-4102: лимузин для элиты стал символом упущенных возможностей нашего времени Сергей Милешкин Ультиматум Трампа истекает: Уиткофф ищет компромисс в Москве Любовь Степушова Учёные из Новой Зеландии: у лидеров ядерных держав выявлены психические расстройства Игорь Буккер
Пустые тренировки: почему мышцы не растут даже с тренировками по 5 раз в неделю
Тренируйтесь, не отрываясь от экранов: 4 упражнения для плоского живота
Минус 1 кг в неделю, плюс энергия без долгих часов в спортзале: интервальные тренировки — самый мощный способ изменить тело
Минус 1 кг в неделю, плюс энергия без долгих часов в спортзале: интервальные тренировки — самый мощный способ изменить тело
Последние материалы
Калистеника для начинающих: 5 шагов к эффективным и безопасным тренировкам
Эксперты предупредили: Passat, Sonata и Lancer могут потребовать серьёзных затрат
Что проверять перед арендой квартиры — советы эксперта по недвижимости
Самые полезные — и самые опасные: в чём главный парадокс груздей
Лиана Шульгина в больнице: что произошло с невесткой певицы Валерии
Отели Европы восстали против Booking.com: коллективный иск и обвинения в несправедливости
Росатом выбран для строительства АЭС в Казахстане — сообщило правительство
Секреты здорового винограда: предостережения против увядания гроздей
Работа в позе дачника повышает риск инсульта — предупреждают неврологи
Когда закончатся дожди в Москве? Прогноз погоды на неделю
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.