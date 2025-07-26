Трансферная сага: Спартак и защитник Пальцев – интрига сохраняется

Спартак нацелился на Пальцева? Малышев прокомментировал трансфер

0:58 Your browser does not support the audio element. Спорт

Генеральный директор московского "Спартака" Олег Малышев подтвердил, что клуб проявлял интерес к защитнику махачкалинского "Динамо" Валентину Пальцеву.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Анастасия Плотникова Матч Спартак - Оренбург

По информации, ранее опубликованной "Чемпионатом", "Спартак" вел активные переговоры о трансфере Пальцева, оценивая его стоимость в 4-5 миллионов евро.

Однако, как отметил Малышев, на данный момент никаких переговоров по этому вопросу не ведется.

"К Пальцеву действительно был интерес, но на данный момент никакие переговоры не ведутся", — сказал Малышев "Чемпионату".

23-летний центральный защитник Валентин Пальцев присоединился к "Динамо" из Махачкалы летом 2024 года. В прошедшем сезоне он провел 34 матча за бело-голубых, отметившись одной голевой передачей в Российской Премьер-лиге и Фонбет Кубке России.

Уточнения

Валенти́н Дми́триевич Па́льцев (род. 12 июля 2001, Нижний Новгород) — российский футболист, защитник махачкалинского «Динамо» и национальной сборной России.

