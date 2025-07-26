Перешёл черту: Кобелев жёстко раскритиковал назначение Карпина в Динамо

Бывший футболист московского "Динамо" Андрей Кобелев выразил своё мнение относительно назначения Валерия Карпина на пост главного тренера команды. Кобелев, сам ранее занимавший должность главного тренера "Динамо", вновь подчеркнул, что не поддерживает эту кандидатуру.
Кобелев заявил, что продолжает выступать против назначения Карпина на пост главного тренера "Динамо" и не намерен отказываться от своей позиции. Он отметил, что предпочитает видеть на этом посту динамовских тренеров, и не готов обсуждать назначение Карпина.
"Не люблю обсуждать тренеров, но выступаю против назначения Карпина. Почему? Я уже говорил. У нас есть свои, динамовские тренеры", — сказал Кобелев в разговоре с Metaratings.
Напомним, что Валерий Карпин был назначен главным тренером "Динамо" этим летом после работы в "Ростове". Кроме того, Карпин также занимает пост главного тренера сборной России по футболу.
Вале́рий Гео́ргиевич Ка́рпин (род. 2 февраля 1969, Нарва) — российский футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позиции полузащитника.
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