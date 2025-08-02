Отжимания раскроют ваш секрет: сколько раз вы должны отжаться согласно вашему возрасту

Отжимания: сколько нужно делать в вашем возрасте по мнению экспертов

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Отжимания — это не только упражнение для верхней части тела, но и эффективный способ проверить выносливость мышц. Клиника Майо рекомендует выполнять отжимания для оценки физической формы, и даже опубликовала руководство с рекомендациями по количеству повторений в зависимости от возраста.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Мужчина отжимается

Нормативы клиники Майо

По данным клиники, 25-летние мужчины должны выполнять 28 отжиманий, а женщины — 20. С возрастом эти показатели снижаются: к 35 годам мужчины могут делать 21 отжимание, женщины — 19, к 45 годам — 16 и 14 соответственно. Для возрастной группы 55-65 лет нормативы составляют 10 отжиманий для женщин и 12-10 для мужчин.

Мнения экспертов

Однако не все специалисты согласны с этими рекомендациями. Персональный тренер Наталья Алексеенко считает, что нормы могут варьироваться в зависимости от индивидуального опыта и образа жизни. Она отмечает, что для большинства людей, тренирующихся 2-3 раза в неделю, реалистичные цифры могут быть ниже на 3-5 повторений для женщин и выше на 5-10 для мужчин с опытом тренировок.

Алексеенко также подчеркивает, что на физическую форму влияют различные факторы, такие как история тренировок, травмы, питание, подвижность суставов и уровень стресса. Поэтому не стоит слишком беспокоиться, если вы не можете выполнить рекомендованное количество отжиманий. Отжимания — это лишь один из показателей физической формы, и гораздо важнее регулярность тренировок и общее самочувствие, уточняет esquire.com.gr.

Уточнения

Отжима́ния — базовое физическое упражнение, выполняемое в планке и представляющее собой опускание-поднятие тела с помощью рук от пола (скамьи, стены).

