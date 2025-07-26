Не рискуйте здоровьем: почему некоторые упражнения опасны и чем их можно заменить

Многие упражнения в тренажерном зале при неправильном выполнении могут привести к травмам. Однако, стоит помнить, что не существует универсальных опасных движений: всё зависит от физической подготовки и целей. Но есть несколько упражнений, которые увеличивают риск травм без реальных преимуществ. Давайте рассмотрим их и предложим безопасные альтернативы.
Жим штанги выполняется стоя или сидя и нацелен на тренировку дельтовидных мышц.
Неестественное положение плечевых и локтевых суставов во время упражнения может привести к излишней нагрузке на связки, что увеличивает вероятность растяжений и болевых ощущений.
Безопасная альтернатива:
Жим штанги перед собой
Жим гантелей
Отведение рук с гантелями в стороны
Это упражнение активно работает с широчайшими мышцами спины.
Положение плечевых и локтевых суставов напоминает ситуацию с жимом штанги из-за головы, что также увеличивает риск травм, поскольку суставы находятся в неестественном положении.
Безопасная альтернатива:
Подтягивания
Тяга верхнего блока к груди
Это упражнение активно включает в работу дельтовидные мышцы плеч.
Когда плечи поднимаются выше параллели с полом, особенно с внутренним вращением, нагрузка на плечевые суставы значительно возрастает, что делает суставы уязвимыми.
Безопасная альтернатива:
Отведение рук с гантелями в стороны
Отведение руки в сторону в кроссовере
Любое упражнение должно быть выполнено с правильной техникой, чтобы минимизировать риски и повысить эффективность тренировки.
Тра́вма (от др.-греч. τραῦμα "рана") — повреждение, под которым понимают нарушение анатомической целостности или физиологических функций органов и тканей тела человека.
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