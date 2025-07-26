Не рискуйте здоровьем: почему некоторые упражнения опасны и чем их можно заменить

Тяга верхнего блока за голову, по мнению тренеров, увеличивает риск травм

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Многие упражнения в тренажерном зале при неправильном выполнении могут привести к травмам. Однако, стоит помнить, что не существует универсальных опасных движений: всё зависит от физической подготовки и целей. Но есть несколько упражнений, которые увеличивают риск травм без реальных преимуществ. Давайте рассмотрим их и предложим безопасные альтернативы.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Тренировка в спорт зале

Жим штанги из-за головы

Жим штанги выполняется стоя или сидя и нацелен на тренировку дельтовидных мышц.

Почему это опасно

Неестественное положение плечевых и локтевых суставов во время упражнения может привести к излишней нагрузке на связки, что увеличивает вероятность растяжений и болевых ощущений.

Безопасная альтернатива:

Жим штанги перед собой

Жим гантелей

Отведение рук с гантелями в стороны

Тяга верхнего блока за голову

Это упражнение активно работает с широчайшими мышцами спины.

Почему это опасно

Положение плечевых и локтевых суставов напоминает ситуацию с жимом штанги из-за головы, что также увеличивает риск травм, поскольку суставы находятся в неестественном положении.

Безопасная альтернатива:

Подтягивания

Тяга верхнего блока к груди

Тяга штанги к подбородку

Это упражнение активно включает в работу дельтовидные мышцы плеч.

Почему это опасно

Когда плечи поднимаются выше параллели с полом, особенно с внутренним вращением, нагрузка на плечевые суставы значительно возрастает, что делает суставы уязвимыми.

Безопасная альтернатива:

Отведение рук с гантелями в стороны

Отведение руки в сторону в кроссовере

Важно помнить

Любое упражнение должно быть выполнено с правильной техникой, чтобы минимизировать риски и повысить эффективность тренировки.

Уточнения

Тра́вма (от др.-греч. τραῦμα "рана") — повреждение, под которым понимают нарушение анатомической целостности или физиологических функций органов и тканей тела человека.

