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Тренируетесь, но мышцы не растут? Возможно, ваш организм страдает от этого скрытого врага

Правильная гидратация влияет на восстановление и развитие мышц после тренировки — объясняют эксперты
1:56
Спорт

Занятия в тренажерном зале, сбалансированное питание, отдых и достаточное время на восстановление — всё это важные составляющие успеха в тренировках. Но если вы не обращаете должного внимания на гидратацию, ваши усилия могут не дать желаемого результата. Даже небольшое обезвоживание может повлиять на рост мышц и замедлить восстановление после тренировок.

Фитнес выгорание
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Фитнес выгорание

Как обезвоживание влияет на мышцы

Учёные провели эксперимент с участием 14 мужчин, регулярно занимающихся силовыми тренировками. Исследование показало, что уровень гидратации напрямую влияет на восстановление после силовых нагрузок. Участники выполняли одинаковые тренировки, но с разным уровнем жидкости в организме. В одной группе поддерживали нормальный водный баланс, а в другой — ограничивали потребление жидкости. Результаты показали, что при нормальной гидратации толщина мышц была на 13% больше, чем в состоянии обезвоживания.

Важность "пампа" для роста мышц

"Мышечный памп" — это эффект наполнения мышц кровью и водой во время тренировки, который играет важную роль в гипертрофии — увеличении мышечной массы. Этот процесс помогает доставлять аминокислоты и глюкозу в мышцы, а также поддерживает анаболические процессы, которые необходимы для роста.

Обезвоживание снижает этот эффект. Меньше жидкости в мышцах означает снижение давления в клетках, что ухудшает доставку питательных веществ и замедляет восстановление. В результате мышцы не получают достаточно ресурсов для роста.

Итог

Чтобы добиться максимальных результатов от тренировок, важно следить за уровнем гидратации. Даже если вы правильно питаетесь и тренируетесь, без достаточного количества воды ваш прогресс будет замедлен.

Уточнения

Обезво́живание органи́зма — патологическое состояние организма, вызванное уменьшением количества воды в нём ниже физиологической нормы, сопровождающееся нарушениями метаболизма.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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