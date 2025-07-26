Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ученые научились выявлять рак по крови задолго до появления симптомов
Лесные пожары на Кипре угрожают элитной вилле Аллы Пугачёвой в Лимасоле
Правильная гидратация влияет на восстановление и развитие мышц после тренировки — объясняют эксперты
Брэд Питт рассказал, как роль в Тельме и Луизе повлияла на его карьеру
Неожиданное признание Собчак: тайная любовь к Урганту
Фосфор и калий помогают луку созреть и лучше храниться
Неправильное кормление, отсутствие осмотров и обработок влияют на здоровье питомцев
Учёные продолжают пытаться расшифровать древнюю письменность цивилизации долины Инда
Китайский рынок открывается для российского животноводства: о чём договорились стороны

Как не попасть впросак в зале: простые советы, которые сэкономят вам время и нервы

Правила поведения в тренажерном зале рассказали тренеры: вежливость, гигиена и быстрый душ
1:42
Спорт

Первое посещение тренажерного зала может вызывать волнение, особенно если вы не знакомы с его негласными правилами. Эти простые советы помогут вам подготовиться к занятиям и чувствовать себя комфортно в новой обстановке.

Бег на дорожке
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Бег на дорожке

Здоровайтесь и прощайтесь с персоналом

Проявляйте вежливость и не забывайте приветствовать сотрудников зала. Это создаст приятную атмосферу и покажет, что вы уважаете их работу, обеспечивающую комфортные условия для тренировки.

Не занимайте всю лавочку в раздевалке

В раздевалке не так много пространства, особенно в пиковые часы. Разбросанные вещи могут раздражать и мешать другим. Старайтесь использовать пространство рационально: держите свои вещи в сумке или на полке напротив шкафа.

Принимайте быстрый душ

Старайтесь ограничить водные процедуры, чтобы другие посетители могли также воспользоваться душем. Оставьте бритву, скрабы и маски для дома — здесь достаточно просто освежиться.

Следите за гигиеной

Если вы посещаете зал после работы, лучше принять душ перед тренировкой. Также не забывайте стирать спортивную форму после каждого занятия — это создаст комфорт не только для вас, но и для других.

Изучите правила зала

Обычно правила всех залов похожи, но у каждого фитнес-центра могут быть свои особенности. Прочитайте договор и регламент, чтобы избежать недоразумений и приятно провести время в тренажерном зале.

Эти простые правила помогут вам адаптироваться к новому месту, создать комфортную атмосферу и избегать неловких ситуаций.

Уточнения

Спорти́вный зал (спортза́л, так же тренажёрный зал), разг. качалка — специально оборудованное помещение, в том числе инвентарём, и предназначенное для проведения тренировок, спортивных игр, занятий спортом или физической культурой.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Популярное
25 июля: День следователей, казнь декабристов и смерть Высоцкого

Сегодня с профессиональным праздником поздравляем всех следователей. О чем еще стоит вспомнить 25 июля?

25 июля: День следователей, казнь декабристов и смерть Высоцкого
Надзор вызван в высшей степени безнравственными картинами, развращающими публику… — писала газета Русский голос 25 июля 1907 года
Надзор вызван в высшей степени безнравственными картинами, развращающими публику… — писала газета Русский голос 25 июля 1907 года
26 июля: последняя жертва инквизиции, кубинская революция и Собор Архангела Гавриила
Несколькими пожилыми деятелями Кракова основан Клуб лысых… — писала газета Новости дня 26 июля 1902 года
Монодиеты не приводят к стабильному снижению веса — что нужно знать Игорь Буккер Китай и Евросоюз провели саммит накануне холодной войны между ними Любовь Степушова
Последние материалы
Ученые научились выявлять рак по крови задолго до появления симптомов
Лесные пожары на Кипре угрожают элитной вилле Аллы Пугачёвой в Лимасоле
Правильная гидратация влияет на восстановление и развитие мышц после тренировки — объясняют эксперты
Брэд Питт рассказал, как роль в Тельме и Луизе повлияла на его карьеру
Неожиданное признание Собчак: тайная любовь к Урганту
Фосфор и калий помогают луку созреть и лучше храниться
Неправильное кормление, отсутствие осмотров и обработок влияют на здоровье питомцев
Учёные продолжают пытаться расшифровать древнюю письменность цивилизации долины Инда
Китайский рынок открывается для российского животноводства: о чём договорились стороны
Выбор эффекта наращивания ресниц зависит от формы глаз, объема и длины ресниц
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.